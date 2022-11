Die Frage nach dem Spiel – Muss sich der FC Basel in der Winterpause verstärken? Der FC Basel bleibt in der Super League hinter den Erwartungen zurück. Braucht es im kommenden Jahr neue Spieler? Dominic Willimann

Gut möglich, dass Noah Katterbach gegen GC letztmals das Dress des FC Basel getragen hat. Foto: Martin Meienberger (Freshfocus)

30 Spieler zählt das Kader der ersten Mannschaft des FC Basel. Der Club argumentiert, dass er eine solche Vielzahl an Profis benötigte, da er neben der Super League auch in der Conference League und im Schweizer Cup engagiert ist. Nach dem grossen Umbruch in den letzten Monaten wollte man mit diesen Akteuren in die Saison starten.

Nun soll die Namensliste in der anstehenden WM-Pause aber verkleinert werden. Es ist die Rede von fünf Spielern, die sich einen neuen Arbeitgeber suchen müssen. Der einzige Vertrag, der zum Jahresende hin ausläuft ist derjenige von Noah Katterbach. Es ist davon auszugehen, dass der Deutsche Rotblau verlassen wird.

Muss sich der FCB in der Winterpause verstärken? Ja. Es fehlt an offensiver Durchschlagskraft, und da besteht dringend Handlungsbedarf. Das hängt ganz davon ab, wer den FCB in der Winterpause verlässt. Gehen Stammspieler, müssen diese ersetzt werden. Nein, diese Mannschaft ist gut genug. Sie braucht schlicht Zeit, um ihr Potenzial konstant abrufen zu können. Login Sie müssen eingeloggt sein, um teilnehmen zu können.

Denkbar ist aber auch – und das hat David Degen in der Vergangenheit mehrmals bewiesen –, dass die Mannschaft punktuell verstärkt wird. Gerade für die offensiven Momente aus dem Mittelfeld heraus würde ein Akteur dem FCB guttun, der mit seiner Kreativität das Angriffsspiel bereichern könnte. Allerdings gilt auch da, was für die meisten Zugänge der Vergangenheit Gültigkeit hat: Finanziell kann sich Rotblau nichts Aussergewöhnliches leisten.

Dominic Willimann ist seit 2007 Sport-Redaktor der BaZ und kennt den regionalen Sport aus dem Effeff. Ebenso ist er mit den Geschehnissen rund um den FC Basel vertraut und hat seit 2007 kein Eidgenössisches Schwingfest verpasst. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.