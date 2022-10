Schweizer Vertreterin im UNO-Sicherheitsrat – «Muss sich auch Dinge anhören, die schwer zu ertragen sind» Die Schweiz sitzt bald mit Weltmächten wie Russland an einem Tisch bei der UNO. Diplomatin Pascale Baeriswyl ist überzeugt, dass es die helvetische Stimme braucht. Ein Porträt. Simon Bordier

Pascale Baeriswyl ist in Basel aufgewachsen. Foto: Pino Covino

«Ab Januar können wir mitreden und mitbestimmen», sagt Pascale Baeriswyl. Die 54-jährige Baslerin ist Chefin der Schweizer UNO-Mission in New York und wird nunmehr häufig am hufeisenförmigen Tisch des Sicherheitsrats Platz nehmen. Die Schweiz wurde letzten Sommer in dieses mächtigste aller UNO-Gremien gewählt – ein Novum. Momentan ist ein Testlauf mit Beobachterstatus im Gange.