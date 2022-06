Mamablog: Papierkrieg im Gesundheitswesen – Muss nur noch kurz das Formular ausfüllen Alles ist heute digital, nur nicht die Krankenakten in der Schweiz. Das nervt – und wirft grundsätzliche Fragen zur Qualität des Gesundheitswesens auf, findet unsere Autorin. Deborah Stoffel

Name, Wohnort, Geburtsort … zum x-ten Mal: Bei Gesundheitsdaten pflegt die Schweiz eine Zettelwirtschaft. Foto: Getty Images

Mein Sohn hatte neulich einen Zahnunfall. Er hat mit dem Trottinett einen plötzlichen Schlenker gemacht und ist mit einem Rad an einer auf dem Trottoir abgestellten Baustellenabschrankung hängen geblieben. Darauf war er nicht gefasst. Er stürzte vornüber, ohne sich abzustützen, und schlug sich die Frontzähne an. Es war ein schlimmes Bild. Es floss Blut, es flossen Tränen. Wir mussten zum Zahnarzt. Am Ende hatte er und hatten wir aber Glück, die Zähne haben gehalten, sie sind nur etwas im Winkel verschoben. Und in der Woche, in der sein Gebiss wehtat, gab es für ihn mehr Glacé und für uns die Chance, ihm endlich den Nuggi abzugewöhnen.

Ein paar Tage nach dem Zahnarzttermin hatten wir dann das erwartete Formular von der Krankenkasse im Briefkasten. Das Prozedere kannten wir schon. Die Kasse, bei der unser Sohn auch unfallversichert ist, muss den Hergang erfassen, weil sie zur Deckung allfälliger Folgeschäden verpflichtet ist. Was mir dabei aufgefallen ist: Das Formular ist noch immer eine Blankoliste. Sämtlichen Daten – Name, Wohnort, Geburtsdatum, gesetzlicher Vertreter etc. – muss man von Hand eintragen, lauter Informationen, welche die Krankenkasse längst hat – dieselbe Kasse, die für das Einreichen von Belegen, die Rechnungsstellung und so weiter längst eine App zur Verfügung stellt.

Album mit Gesundheitsdaten

Es scheint ein Naturgesetz zu sein: Sobald es um Gesundheitsdaten geht, schaltet die Schweiz – diese Innovationshochburg mit den meisten Patentanmeldungen pro Kopf weltweit – in den Modus eines Entwicklungslandes. Ich weiss noch, wie ich vor der Geburt vom Spital ein dickes Couvert erhielt. Darin Werbung für die zahllosen Zusatzangebote, aber auch Formulare, die frühzeitig zu retournieren seien. Das haben wir gemacht, nur um am Tag der Geburt in den Büros der Spitaladministration die gleichen Formulare abermals auszufüllen.

Um nicht missverstanden zu werden: Das ist alles nicht schlimm. Wenn es um eine Geburt oder die Gesundheit der Kinder geht, würden wir zehn Steuererklärungen am Stück machen, ohne mit der Wimper zu zucken. Aber diese Zettelwirtschaft in Zeiten der Digitalisierung gibt einem schon zu denken.

Die Einführung des elektronischen Patientendossier ist ein Trauerspiel.

Beim Kinderarzt erscheinen wir mit dem Gesundheitsbüchlein. Das hat zwar einen gewissen Charme. Wie ein Album füllt es sich mit handschriftlichen Einträgen und Stempeln, während die Kinder grösser werden. Geht es aber einmal vergessen, wird es schon kompliziert, etwa weil man eine Impfung nachtragen muss, was irgendwo eine Notiz erfordert. Ich habe einmal mein eigenes Impfbüchlein verloren – und war danach mehr oder weniger im Blindflug unterwegs.

So kann es in der Schweiz nicht weiter gehen. Das ist seit Jahren der politische Konsens und auch das Mittel, um dem Papierkrieg beizukommen wäre, ist bekannt: das elektronische Patientendossier. Aber dessen Einführung ist ein Trauerspiel. Seit das Bundesgesetz in Kraft trat, ist ein halbes Jahrzehnt vergangen. Erst jetzt aber hat die schrittweise Umsetzung begonnen, mit Problemen auf allen Ebenen.

Eine Kampagne soll es richten

Das fängt damit an, dass man sich selbst für das Dossier anmelden muss. Dort wo man das bereits kann, etwa im Kanton Bern, erfährt man, dass zuerst eine SwissID nötig ist, eine elektronische Identität. Dann muss man physisch zu einem Termin erscheinen, weil der elektronische Identitätsnachweis vorderhand nicht genügt. Und das alles für ein Dossier, das man zu einem grossen Teil selbst mit Daten füttern muss, wenn es nicht leer bleiben soll. Denn von den Ärztinnen und Ärzten müssen sich erst die ab Januar 2022 neu Zugelassenen dem System anschliessen. Alle anderen sind davon befreit.

In einer Zeit, in der sich der digital gebuchte Coiffeurtermin automatisch in die Agenda einträgt, können wir als Gesellschaft nicht länger auf die Vorteile des Patientendossiers warten.

Dass die Anmeldungszahlen bisher minimal sind, kann bei diesen Bedingungen kaum überraschen. Das Bundesamt für Gesundheit reagiert nun, wie es immer reagiert, wenn etwas harzt: mit einer Kommunikationsoffensive. Vor ein paar Tagen wurde der auf rund fünf Millionen Franken lautende Kampagnenauftrag ausgeschrieben. Ob das etwas bringt? Der Bundesrat hat das Geschäft unterdessen selbst in die Hand genommen. Geplant ist eine Gesetzesrevision, die mehr Kompetenzen auf nationaler Ebene konzentrieren soll. Überlegt wird auch, die heutige Freiwilligkeit des Patientendossiers durch ein Anrecht auf Verzicht zu ersetzen. Es wäre eine ähnliche Lösung wie bei der Widerspruchslösung in der Organspende.

In jedem Fall muss der Bund jetzt abliefern. Datenschutz und Föderalismus mögen den Prozess erschweren. Aber in einer Zeit, in der sich der digital gebuchte Coiffeurtermin automatisch in die Agenda einträgt, können wir als Gesellschaft nicht länger auf die Vorteile des Patientendossiers warten. Im Notfall kann eine Information über Medikamenten-Unverträglichkeit Leben retten. Mindestens unsere Kinder, die in einer voll digitalisierten Welt aufwachsen, sollten von den Vorteilen profitieren. Und sollte mein Sohn irgendwann selbst ein ungestümes Kind haben, wäre ihm zu wünschen, er müsste nach einem Zahnunfall nur noch den Unfallhergang schildern.

Deborah Stoffel ist seit 2015 Reporterin beim Landboten und schreibt schwerpunktmässig über gesellschaftliche und politische Themen. Sie hat an der Universität St. Gallen Internationale Beziehungen studiert. Mehr Infos @DEBO_ST

