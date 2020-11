Zum Lachen: Die Militärdirektion fordert die Baselbieter Ständerätin Maya Graf auf, Unmögliches zu vollbringen. Foto: Christian Jaeggi

Die Baselbieter Ständerätin Maya Graf hat kürzlich Post bekommen. Absender: das Amt für Militär und Bevölkerungsschutz in Liestal. Oberst Alfred Wiedmann und Major Michael Feller, die Kreiskommandanten der Kantone Basel-Landschaft und Basel-Stadt, informieren die Politikerin in einem Brief darüber, dass die militärische Entlassungsfeier 2020 wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden müsse.

So weit, so gut. Allerdings enthält das Schreiben schon in der ersten Zeile einen kleinen Fauxpas: Es ist an Maja Graf gerichtet, Maja mit J geschrieben. Da können wir leider vor den Autoren nicht in Achtungstellung gehen, selbst wenn diese zu ihrer Verteidigung anführen würden, Namen seien Glückssache.