Neun Fragen zum 1. August – Muss man die Nationalhymne können, um Schweizerin zu sein? – «Ja!» Dieses Jahr verzichten wir auf die Reden der Politiker. Stattdessen kommen Basler und Baselbieter Persönlichkeiten zu Wort, bei denen wir nicht schon alle von Anfang an wissen, was kommt. Mirjam Kohler , Katrin Hauser

Der Schweizer Nationalfeiertag gehört seit je den Politikern und Politikerinnen. Sie widmen sich an diesem Tag ihrer Lieblingsbeschäftigung: dem Reden. Erst erklären sie, wieso sie ihre Rede gerade an diesem oder jenem Ort halten und was daran so wunderbar ist. Dann gelangen sie zur Erkenntnis, dass Orte sowieso nicht so wichtig sind, denn Heimat lässt sich nicht geografisch festnageln.

Sie philosophieren, schweifen aus, zitieren besonders gewichtige Persönlichkeiten – bei den rechten Politikern kommt irgendwann der Rütlischwur mit reichlich Pathos, bei den Linken garantiert die Zusammenarbeit mit anderen Ländern und gerne auch ein Moralkeulchen.