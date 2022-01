Bedingung auf dem Prüfstand – Muss ein Baselbieter Polizist unbedingt Schweizer sein? Der Landrat überweist ein Postulat zur Prüfung einer Öffnung des Polizeikorps für Ausländer. Thomas Gubler

Symbolbilder der Polizei Basellandschaft im Einsatz. Foto: Polizei BL

Leicht hatten es die Interessen der Ausländerinnen und Ausländer am Donnerstag im Landrat ja nicht. Doch am Schluss obsiegte die von SP, Grünen, Mitte, EVP und GLP vertretene liberale Haltung. Mit 48 gegen 35 Stimmen hat der Rat nach intensiver Diskussion ein Postulat von Tania Cucè (SP) überwiesen, das die Regierung auffordert, zu prüfen, ob das Baselbieter Polizeikorps für Ausländerinnen und Ausländer mit Niederlassungsbewilligung C geöffnet werden soll. Die Polizei, so Tania Cucè, sei ein Dienstleistungsbetrieb wie die Steuerverwaltung. Und deren Verfügungen würden akzeptiert, auch wenn sie von Nicht-Schweizer-Bürgern ausgestellt worden seien. Bezüglich Akzeptanz sehe sie jedenfalls kein Problem. Auch hätte man in den Kantonen Jura, Neuenburg und Basel-Stadt bereits gute Erfahrungen gemacht.