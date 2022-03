«Europa reagiert, die Schweiz analyisiert»

Jetzt spricht FDP-Präsident Thierry Burkart. So wie Werner Salzmann (SVP) hatte er schon am ersten Sessionstag per Motion eine Erhöhung des Armeebudgets von heute rund 5 auf 7 Milliarden Franken gefordert.

Die Schweiz wäre auf einen konventionellen Krieg nicht vorbereitet, sagt Burkart. An die Adresse von SP-Jositsch, der die europäische Sicherheits-Zusammenarbeit betont hatte, sagt Burkart: Zuerst müsse jedes Land «für seine eigene Sicherheit sorgen». 1990 habe die Schweiz in absoluten Zahlen mehr in die Sicherheit investiert als heute.

Martina Regli von der Tamedia-Infografik hat dazu folgende Grafik vorbereitet. Sie stützt sich auf offizielle Zahlen des Verteidigungsdepartements (VBS):

Wenn man die Militärausgaben im Verhältnis zum Bruttoinlandprodukt in absoluten Zahlen anschauen, gebe es nur wenige Länder auf der Welt, die noch weniger Geld für die Armee ausgäben, sagt Burkart. Man stehe auf einer Stufe mit kleinen oder armen Staaten wie Luxemburg, Madagaskar, Costa Rica, Bénin oder Guatemala. «Wir haben uns für einen fast schon pazifistische Staaten entschieden.»

Er kritisiert, dass der Bundesrat bei einer Stärkung der Armee nicht schneller vorwärts mache. «Europa reagiert, die Schweiz analysiert», fasst Burkart die Position des Bundesrats zusammen – und er meint das nicht positiv.