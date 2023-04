Die Frage nach dem YB-Spiel – Muss der FCB Zeki Amdouni schon in diesem Sommer verkaufen? Der Stürmer ist zurzeit in Topform und erzielt wichtige Tore. Das spiegelt sich auch in der Liste der möglichen Interessenten. Muss der FCB ihn darum schon im Sommer verkaufen? Linus Schauffert

Zeki Amdouni (2. von rechts) bejubelt seinen Treffer zum 1:1 gegen die Young Boys. Foto: Claudio De Capitani (Freshfocus)

Noch ist die Saison in vollem Gange, doch die nächste Transferphase ist nicht mehr fern. Und ein FCB-Spieler wird dann besonders im Fokus stehen: Zeki Amdouni. Der Offensivspieler ist derzeit in bestechender Form: Beim 2:2 gegen Nizza erzielte er beide Basler Tore und gegen YB am Sonntag jenes, das den Punkt brachte. Seine Form spiegelt sich auch in den vielen Clubs, die Amdouni am Donnerstag beobachtet haben sollen.

Zurzeit gehört der 22-Jährige aber ohnehin noch dem FC Lausanne-Sport, er kann jedoch in diesem Sommer definitiv vom FC Basel übernommen werden. Dass der Club dies tut, ist höchstwahrscheinlich. Die Frage ist allerdings, was dann mit Amdouni geschieht: Gibt es ein Angebot, dass der Club angesichts seiner finanziellen Situation nicht ablehnen kann? Oder hält man Amdouni in der Hoffnung, dass sich sein Marktwert (aktuell fünf Millionen Euro) weiter steigert?

Muss der FC Basel Zeki Amdouni schon im Sommer verkaufen? Ja, wahrscheinlich wird sein Marktwert in der kommenden Saison nur noch sinken. Und der FCB kann das Geld, das er jetzt für Amdouni bekommt, gut gebrauchen. Bei dieser Frage gibt es kein Richtig oder Falsch: Es ist nicht abzusehen wie sich Amdouni entwickelt. Zudem kommt es auch darauf an, was der Spieler sich wünscht. Nein, zum einen kann Amdouni dem FCB zu sportlichem Erfolg verhelfen, und zum anderen wird sich dadurch sein Marktwert nur noch steigern. Verkaufen kann man ihn auch noch nach dem Sommer.

Argumente gibt es für beide Seiten. So könnte Amdouni dem FCB in der nächsten Saison zu sportlichem Erfolg verhelfen und neben seiner Rolle als Leistungsträger auch noch diejenige der Identifikationsfigur übernehmen. Auf der anderen Seite ist auch möglich, dass er nicht mehr an seine derzeitigen Leistungen anknüpfen kann und an Markwert verliert.

