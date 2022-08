Die Frage zum FCB-Spiel gegen Lugano – Muss der FC Basel noch einen weiteren Stürmer verpflichten? Beim 0:2 gegen den FC Lugano bleiben die Basler zum zweiten Mal in Folge ohne Tor. Müsste der Club noch mal auf dem Transfermarkt aktiv werden? Tilman Pauls

Stürmer Andi Zeqiri blieb im Spiel gegen den FC Lugano unauffällig. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Die zwei Tore gegen Bröndby haben Mut gemacht, dass der ominöse Knoten in der Offensive des FC Basel endlich geplatzt sein könnte. Aber vielleicht hat man unter all den Emotionen vom letzten Donnerstag eine Kleinigkeit übersehen: Auch im Duell gegen die Dänen haben die Basler keinen Treffer aus dem Spiel heraus erzielen können. Fabian Frei traf vom Elfmeterpunkt und Andi Zeqiri im unmittelbaren Nachgang an eine Ecke. Sonst taten sich die Basler auch in dieser Partie schwer mit der Effizienz.

Das Spiel gegen Lugano hat das grosse Problem der Frühphase dieser Saison nochmals eindrücklich auf den Punkt gebracht: Die Basler treffen das Tor einfach nicht. Sie treffen die Latte, sie treffen die Pfosten, gern auch mal den gegnerischen Torhüter oder im entscheidenden Moment einen Verteidiger. Aber die Tore wollen einfach nicht fallen. Zwei Treffer aus den ersten vier Liga-Spielen – mit so einer schwachen Ausbeute sind die Basler noch nie in die Super League gestartet.

Braucht der FC Basel noch einen weiteren Stürmer?

Es ist in den letzten Tagen viel über die Jugendlichkeit des Basler Kaders geredet worden im Zusammenhang mit den fehlenden Toren. Über mangelnde Effizienz und Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Tor, die mit einer gewissen Erfahrung vielleicht eher gegeben wäre. Und nach dem 0:2 gegen den FC Lugano erwischt man sich bei der Frage, ob die Basler nicht vielleicht noch mal auf dem Transfermarkt zuschlagen müssten.

Zwar ist die Basler Offensive mit Spielern wie Zeqiri, Amdouni, Szalai, Millar, Males, Ndoye, Frei, Burger, Kade oder Tushi ausreichend tief besetzt. Und mit Jean-Kévin August hat man noch einen Spieler in der Hinterhand, der mit seinen 25 Jahren über Erfahrungen aus der Ligue 1 sowie der Bundesliga verfügt. Doch auch beim Franzosen weiss man nicht, ob er dem FC Basel nach einem schwierigen letzten Jahr und seiner jüngsten Verletzung helfen könnte.

Aber die Erinnerungen an die Vorsaison sind noch relativ frisch. Damals hatten die Basler nach vier Spielen schon 15 Tore erzielt und mit Arthur Cabral einen der besten Stürmer in ganz Europa in ihren Reihen. So ein Spielertyp würde den Baslern helfen, der die guten Leistungen der Mannschaft auch in Tore und Siege umwandelt. Vielleicht kommen ja auch David Degen und sein Team zu dem Schluss, dass dies dem FCB fehlt – auch wenn die finanziellen Möglichkeiten des FCB eingeschränkt sind.

Tilman Pauls arbeitet seit über zehn Jahren für die Sportredaktion der Basler Zeitung und beschäftigt sich seit 2013 intensiv mit dem FC Basel. Mehr Infos @tilman_p

