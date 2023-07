Die Frage nach dem St.-Gallen-Spiel – Muss der FC Basel Dan Ndoye mit allen Mitteln halten? Der Flügelspieler zeigt gegen St. Gallen eine Leistung, wie man sie von ihm oft sieht: viele Aktionen mit dem Ball, aber wenig Effizienz. Ein Transfer steht seit längerem im Raum. Linus Schauffert

Gegen St. Gallen ein häufiges Bild: Dan Ndoye wird von einem Gegenspieler von den Beinen geholt. Foto: Keystone

Gegen St. Gallen ist Dan Ndoye wohl der Basler mit den meisten Ballaktionen. Immer wieder ist er anspielbar, geht ins 1-gegen-1 und holt mit seiner Geschwindigkeit zahlreiche Freistösse heraus. Doch abgesehen von diesen provozierten Fouls und einigen abgeschlossenen Dribblings, gelingt dem Flügelspieler wenig.

Gefährliche Abschlüsse hat er nur einen zu verzeichnen (in der 6. Minute an den Pfosten), und Flanken bringt er kaum zur Mitte, obwohl mit Thierno Barry ein gross gewachsener Stürmer im Zentrum lauert. Es sind gegen St. Gallen daher abermals Ndoyes mangelnde Effizienz und Zielstrebigkeit, die seinen vielen Ballaktionen gegenüberstehen.

In Anbetracht des offenen Transferfensters und des internationalen Interesses an Ndoye stellt sich die Frage: Ist der FCB besser beraten, wenn er den Flügelspieler ziehen lässt und sich nach einem Ersatz umsieht? Interessenten für Ndoye gäbe es durchaus. Im Juni wurde Ndoye mit Sporting Lissabon und dem FC Porto in Verbindung gebracht. Am Samstag wurde bekannt, dass auch Olympique Marseille am Schweizer interessiert sein soll.

Laut der Website Transfermarkt beläuft sich Ndoyes Marktwert zurzeit auf 3,5 Millionen Euro. Die Erfahrung zeigt aber, dass sich die tatsächliche Ablösesumme auf weitaus mehr belaufen könnte. Geld, das der FCB auch nach den Verkäufen von Andy Diouf, Andy Pelmard und Zeki Amdouni gut gebrauchen kann. Allerdings hat die Partie in St. Gallen gezeigt, dass der FCB schwer auf die Geschwindigkeit und die Konterstärke des Spielers verzichten kann.

Besonders dann, wenn die neuen Spieler in der Offensive aktuell noch nach ihren Rollen suchen.

