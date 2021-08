FDP-Magistrat Ignazio Cassis zu Gast – Muskelspiele zwischen Bundesrat und EU-Botschafter in Basel Beim traditionellen Sommeranlass von Metrobasel zeigte sich, wie unterkühlt das Verhältnis zwischen der Schweiz und der Europäischen Union nach dem Scheitern des Rahmenabkommens ist. Leif Simonsen

Bundesrat Ignazio Cassis im Grossratssaal: Der EU müsse sich bewusst sein, was sie an der Schweiz habe. Foto: Dominik Plüss

Dass der Bundesrat die Verhandlungen zum institutionellen Rahmenabkommen abgebrochen hat, hat in Basel Besorgnis ausgelöst. Am Sommeranlass von Metrobasel, welcher im Zeichen der Zusammenarbeit EU-Schweiz stand, machte der Basler Wirtschaftsdirektor Kaspar Sutter (SP) deutlich, wie verzahnt die Grenzstadt mit der Europäischen Union und deren Mitgliedsländer Deutschland und Frankreich ist. «Täglich überqueren 34’000 Menschen die Grenzen, um hier zu arbeiten, insgesamt werden Waren im Wert von 33 Milliarden Franken von Basel in die EU exportiert», sagte Sutter. Klar sei daher, dass es neben den starren Bilateralen Verträgen eine institutionelle Einbindung in die Europäische Union brauche. Langfristig könne nicht auf die Teilhabe am EU-Binnenmarkt verzichtet werden.