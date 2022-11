Neunutzung Mittenza – Musikschule und Vereinshaus statt Hotel und Kongresszentrum Schon länger wird über die Umnutzung des Kongresszentrums Mittenza, gleich neben der Gemeindeverwaltung in Muttenz, diskutiert. Nun liegt ein konkretes Bauprojekt vor. Simon Erlanger

Die Rede war auch schon mal von Abbruch. Doch jetzt ist endgültig klar: Die Mittenza wird als Musikschule und als Haus der Vereine weiterleben. Dazu wird sie unter Denkmalschutz gestellt. Foto. Archiv Tamedia/Nicole Pont

Die Mittenza soll neu in eine Musikschule und ein «Haus der Vereine» umgewandelt werden. Dies berichtet die BZ Basel am Dienstag. Laut Projekt der Basler Architekten Buol & Zünd soll die heute auf verschiedene Standorte verteilte «Allgemeine Musikschule Muttenz» neu im ehemaligen Kongresszentrum Mittenza mitten im Dorfzentrum konzentriert werden. Damit würde die in den 1970er-Jahren errichtete gemeindeeigene Mittenza wieder einer Nutzung zugeführt.

Nachdem für das einstige Hotel- und Kongresszentrum mangels Interesse kein Baurechtsnehmer gefunden werden konnte, war die Zukunft der Mittenza lange unklar. Einen Abriss lehnten die Muttenzer an der Gemeindeversammlung im vergangenen Jahr aber klar ab. Denn der Gebäudekomplex prägt das Ortsbild bis heute und trug dazu bei, dass Muttenz 1983 für seinen historischen Ortskern den Wakker-Preis erhielt.

Der Umbau kostet 22 Millionen

Das Haus ist aber stark sanierungsbedürftig. Renovation und Umnutzung dürften Muttenz rund 22 Millionen Franken kosten. Das Gebäude soll im Übrigen auch unter kantonalen Denkmalschutz gestellt werden. Der Mittenza-Saal soll in der heutigen Form bestehen bleiben. Auch an der Fassade soll es keine sichtbaren Änderungen geben. Im kommenden Juni wird dann die Muttenzer Gemeindeversammlung über den Baukredit beschliessen.



Simon Erlanger

