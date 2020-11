«Geisterkonzert» in Basel – Musik ist auch eine Frage der richtigen Haltung Ist ein harmonisches Miteinander zwischen unterschiedlich gestimmten Instrumenten möglich? Ja, wie die Basel Sinfonietta bei ihrem jüngsten Konzert zeigt. Notabene ohne Publikum im Saal. Simon Bordier

Das Konzert der Sinfonietta konnte man im Livestream verfolgen, im Saal waren nur wenige Besucher zugelassen. Foto: Zlatko Mićić

Die Basel Sinfonietta verzichtet 2020/21 auf ein fixes Saisonprogramm und setzt auf eine rollende Planung. Konzertbesucher werden jeweils einige Wochen oder Monate vor dem Event über Details informiert. Dieses Vorgehen erweist sich im Pandemiejahr mehr denn je als Vorteil. Denn selbst von den restriktiven Basler Richtlinien (Teil-Lockdown seit diesem Montag) lässt sich das Orchester nicht abschrecken und lädt zu einem «Geisterkonzert» mit Livestream ein.

Dieses ist am Sonntagabend im Kuspo Münchenstein über die Bühne gegangen. Geisterhaft war die Atmosphäre aber wohl weniger für die Internetnutzer, die das Konzert online verfolgten, als für die ganz wenigen Besucher im Saal: Etwa zehn Mitarbeiter des Orchesterbüros, Pressevertreter und sonstige Hörer sassen dem Orchester gegenüber. Die Hörerinnen und Hörer im Saal durften zudem keinen Applaus spenden, weil dieser die Aufzeichnung des Konzert gestört hätte.

Dennoch hätte man den Platz in der Münchensteiner Halle nicht mit jenem zu Hause mit Laptop und Kopfhörer tauschen wollen. Denn die Stücke des Abends – drei anspruchsvolle zeitgenössische Werke – entfalteten im akustisch vorzüglichen Kuspo eine erstaunliche Grösse, ja Monumentalität.

Dies gilt insbesondere für Elliott Carters «Variations for Orchestra», dem in den 1950er-Jahren komponierten Schlüsselwerk des amerikanischen Komponisten: In dem Stück wuchteten die Sinfonietta-Blechbläser ihre Motive mit durchaus angemessenem Pathos in den Raum, die Streicher liessen ihren Gefühlen in mächtigen Sext-Schritten ihren Lauf, während die Holzbläser einen mit ihren Läufen nervös machten. Die Musik wurde in ihrer Widerspenstigkeit zelebriert.

Stets im Fluss

Das aus Hörerperspektive anspruchsvollste Stück des Abends, die 1976 komponierten «Modulations» des Spektralisten Gérard Grisey, hielt die grösste Überraschung bereit. Die chorischen Wechsel zwischen den Orchesterblöcken zu Beginn übten eine schier hypnotische Wirkung aus und beeinflussten die Art, wie man den Klang in der Folge wahrnahm: als etwas, das stets in Bewegung, stets im Fluss ist.

Einer ähnlichen Haltung scheint der Komponist Georg Friedrich Haas in seinem neuen Orchesterwerk «Joshua Tree» zu folgen. In dem Auftragswerk der Sinfonietta und anderer Kulturinstitutionen überrascht einmal mehr der raffinierte Umgang von Haas mit Klangfarben und Mikroklängen. Diese sind zum einen zauberhaft schön, dann wieder scheinen sie sich unversöhnlich gegenüberzustehen. Insbesondere die unterschiedlich gestimmten Harfen und das Klavier fallen diesbezüglich auf.

Der Komponist präsentiert in «Joshua Tree» – inspiriert vom gleichnamigen Nationalpark in Kalifornien und dem Sternenhimmel – keine Nivellierung der schrägen Töne, sondern scheint die Harmonie in einer fortschreitenden Bewegung zu suchen: Wie eine Art Perpetuum mobile, in dem die Klänge durch repetitive Rhythmen aufgefangen werden, klingt diese «Sphärenmusik» aus. Was folgt, ist Stille pur.

Die Konzertaufzeichnung wird am 9. Dezember um 21 Uhr auf SRF 2 Kultur ausgestrahlt.