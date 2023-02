Wegen Überbauung – Musik Hug zügelt von Allschwil zurück nach Basel Im Herbst 2023 will das Musikgeschäft bei der Heuwaage einen neuen Laden eröffnen. Andrea Schuhmacher

Das Gebäude, in dem sich die Allschwiler Filiale von Musik Hug derzeit befindet, wird abgerissen. Foto: Pino Covino

Der Aufenthalt im Baselbiet dauert nicht mehr lange: Im Herbst 2023 kehrt Musik Hug nach Basel zurück. Neu wird das Musikgeschäft in den ehemaligen Räumlichkeiten des Tanzlokals Hazyland an der Heuwaage zu finden sein. Im Jahr 2016 war Musik Hug zum Bedauern vieler von der Freien Strasse nach Allschwil gezogen. Die Filiale an der Haupteinkaufsmeile Basels war 1856 eröffnet worden – sie war die älteste in der Schweiz.