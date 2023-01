Die Museumsnacht ist ein Publikumsmagnet und lockt Menschen etwa ins Historische Museum Basel. Doch die Institutionen müssen mehr unternehmen, wollen sie die Bevölkerung an sich binden. Foto: Florian Bärtschiger

Am Freitag werden wieder Tausende in die Basler Museen strömen. Die Museumsnacht gehört inzwischen zum Kulturprogramm der Stadt, und viele haben diesen Event schon lange in ihrer Agenda notiert. Wurde anfänglich noch Kritik an zu viel Event und Bespassung und zu wenig Inhalt und Seriosität laut, so hat sich die Museumsnacht inzwischen als Kulturveranstaltung etabliert, die auch zahlreiche neue und oft jüngere Besucherinnen und Besucher in die Häuser bringt. Ob sie selbst dann kommen, wenn es dort keine Bar und keinen DJ gibt, bleibt offen. Auf jeden Fall zeigen sich die Institutionen an der Museumsnacht von einer anderen Seite.