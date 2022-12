Tragwerk hält Gewicht nicht mehr – Museum in Liestal muss notfallmässig abgestützt werden Die Holzstützen im denkmalgeschützten Kantonsmuseum sind ihrer Aufgabe nicht mehr gewachsen. Die Behörden reagieren mit Sofortmassnahmen. Alexander Müller

Die Holzstützen im denkmalgeschützten Museum sind in die Jahre gekommen. Foto: Mischa Christen

Der Kanton Baselland hat das altehrwürdige Gebäude des Museums BL in Liestal auf Erdbebensicherheit hin überprüft. Die Ergebnisse waren alles andere als beruhigend, denn am Kantonsmuseum nagt der Zahn der Zeit: Es sei eine Überlastung des Holztragwerks festgestellt worden, teilten die Behörden am Mittwoch mit.

Um die Sicherheit für Besucher und Mitarbeiter zu gewährleisten, sind Sofortmassnahmen ergriffen worden: Die maximale Nutzlast pro Stockwerk wurde reduziert. Bis auf weiteres ist die Zahl der Personen, die sich in den Räumen aufhalten dürfen, beschränkt. Zusätzlich sind diverse Ausstellungsgegenstände aus dem Museum entfernt worden, um das Gewicht zu reduzieren, das auf dem Holztragwerk lastet.

Ab Januar sollen im Erdgeschoss dann temporäre Spriessen eingebaut werden. Dabei handelt es sich um Metallstützen, wie Andrea Bürki erklärt. Die Stützen kämen aber nicht im Baustellen-Look daher, versichert die Sprecherin der Bau- und Umweltschutzdirektion. Es handle sich um eine «reine Vorsichtsmassnahme».

Holztragwerk schon einmal verstärkt

Trotz der Stützen würden die Beschränkungen bezüglich Nutzlast anschliessend beibehalten werden, bis das Tragwerk eine umfassendere Erneuerung erfahren habe, sagt Bürki. Nach den Notmassnahmen beginnt nämlich erst die Planung der statischen Ertüchtigung, der Erdbebensicherheit sowie der technischen Modernisierung.

Bei den Planungsarbeiten werde das Hochbauamt neben der Vertretung des Museums auch die kantonale Denkmalpflege beiziehen, da das Gebäude unter Denkmalschutz steht. Das Haus wurde im Jahr 1520 als Korn- und Zeughaus errichtet. Bereits 1835 hat man gemäss Bürki bei einer Sanierung das Holztragwerk mit zusätzlichen Stützen verstärkt.

Alexander Müller ist Ressortleiter Region. Er widmet sich mit Vorliebe verkehrspolitischen Themen, berichtet aber auch über vieles anderes, das die Region Basel bewegt. Mehr Infos @mueller_alex

Fehler gefunden?Jetzt melden.