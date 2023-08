Museum.BL in Liestal – Geheimnisse der Vögel Mit Raffael Winkler referiert ein ausgewiesener Vogelkenner über etwas vom Wichtigsten aus dem Leben eines Vogels: die Mauser. Daniel Aenishänslin

Raffael Winkler referiert in Liestal an der Museumsbar. Foto: PD

Seit seiner Kindheit befasst sich Raffael Winkler mit Vögeln. Das hat ihn zu einer Koryphäe werden lassen. Nicht weniger als vier Sachbücher hat er verfasst. Für zahlreiche Bücher durfte er Beiträge verfassen. «Vögel gleichen in ihrem Verhalten den Menschen: Sie sind farbig, tagaktiv, äusserst mobil und laut», sagt er. Nun gibt er sein Wissen im Baselbieter Kantonsmuseum in Liestal weiter. Für ornithologisch Interessierte ein Muss.

Der 74-jährige Winkler wird an der Museumsbar in Liestal auf die Mauser fokussieren: Wie passt der Vogel den Federwechsel in seinen Jahreszyklus ein?

Raffael Winkler erklärt, wie Mauser geht. Winkler ist auch Tel der Ausstellung «Auf der Suche nach dem Paradiesvogel» im Museum.BL. Video: Museum.BL

Federn nutzen sich ab. Sie müssen regelmässig ersetzt werden. Das geschieht einmal im Jahr mit einer Vollmauser. Im Sommer im Brutgebiet oder im Winter in Afrika. Die Vollmauser umfasst die Körperfedern, die Schwungfedern und den Schwanz. Vögel, die zwischen einem Sommer- und einem Winterkleid wechseln, also rund 45 Prozent der europäischen Vogelarten, machen im Frühling zusätzlich zur Vollmauser noch eine Teilmauser durch, die aber nur die Körperfedern umfasst.

Um die Welt den Vögeln hinterher

Das Alter eines Vogels kann nur bestimmen, wer dessen Mauserverhalten kennt. Raffael Winkler hat sich damit ausgiebig auseinandergesetzt. «Für meine Mauserforschung habe ich längere Aufenthalte in Italien, Russland, Israel und Kenia unternommen und als Vogelbeobachter – heute sagt man Birder - war ich in Australien, Brasilien, Grönland, Namibia und Äthiopien», erzählt er.

Raffael Winkler über die Mauser, die zur Flugunfähigkeit führt. Video: Museum.BL

Diese Teilmauser behindert den Vogel nicht, da Flügel und Schwanz nicht davon betroffen sind. Die Vollmauser hingegen schon, denn wenn die Schwungfedern ausfallen, entstehen Lücken im Flügel. Je schneller die Schwungfedern nacheinander ausfallen, desto schneller verläuft auch die Mauser, desto grösser jedoch wird die Flugbehinderung. Viele Wasservögel werfen alle Schwungfedern gleichzeitig ab, was sie für zwei bis sechs Wochen flugunfähig werden lässt. Winkler wirds erklären.

Museum.BL, Zeughausplatz 28, Liestal, Dienstag, 5. September, 17.30 bis 18 Uhr, Eintritt frei.





