Fabian Frei wieder im Nationalteam – Murat Yakin wärmt eine alte Liebe auf Nach Xhakas und Cömerts Ausfall kehrt Fabian Frei in die Schweizer Auswahl zurück. Mit 32, nach mehr als drei Jahren ohne Aufgebot – und ohne auf Pikett gewesen zu sein. Oliver Gut

Beim FC Basel wurde Fabian Frei (links) unter Trainer Murat Yakin zum Führungsspieler. Foto: Barbara Gindl (Keystone).

Wahrscheinlich wird er weder gegen Italien noch Nordirland spielen. Aber sicher kann man sich nicht sein. Nicht, wenn der Trainer Murat Yakin heisst. Und nicht, wenn es dabei um Fabian Frei geht. Denn Murat Yakin und Fabian Frei, das ist eine alte Liebe. Gut eineinhalb Jahre hat ihre Beziehung beim FC Basel einst gedauert. Und für beide war sie befruchtend, auch wenn Yakin als Trainer gehen musste und sich ihre Wege trennten.

Inzwischen Headcoach der Schweizer Nationalmannschaft, hat sich Murat Yakin an diese alte Liebe erinnert und Fabian Frei für die anstehenden WM-Qualifikationspartien nachnominiert. Nachdem Granit Xhaka einen positiven Corona-Test abgegeben und Eray Cömert im Testspiel gegen Griechenland eine Gehirnerschütterung erlitten hat. Spontan, aus dem Bauch heraus, ganz wie es einem Murat Yakin entspricht.

Fabian Frei ist zuvor nicht einmal auf der Pikettliste gestanden. Und das aus guten Gründen: Zum einen wird Frei im Januar 33 und ist gewiss nicht mehr das, was man einen Perspektivspieler nennt. Zum anderen liegt sein letztes Aufgebot für die A-Auswahl mehr als drei Jahre zurück, als er in der Vorbereitung zur WM 2018 einrückte, aber schliesslich von Vladimir Petkovic aus dem erweiterten Turnierkader gestrichen wurde. Und schliesslich ist es auch so, dass man gar nicht so sicher gewusst hat, ob Frei nach dieser bitteren Pille überhaupt noch Bock auf die Nationalmannschaft gehabt hat.

Gestrichen aus dem WM-Kader

Selbst hat er sich zwar nie so geäussert, dass dies eindeutig zu sagen gewesen wäre. Aber er fand damals, im Sommer 2018, doch ziemlich klare Worte, als er zu Beginn der Vorbereitung beim FC Basel auf sein Verhältnis zur Nationalmannschaft und Petkovic angesprochen wurde. «Wir werden sehen, wie sich die Situation nach der WM präsentiert», sagte er damals. Und auch: «Wenn ich nicht das Gefühl zurückerhalte, dass man mich braucht, ist gut möglich, dass ich nicht mehr dabei bin.»

Geschehen ist danach – ausser, dass der Name «Fabian Frei» bei Petkovic ab und an auf der Pikettliste auftauchte – nichts mehr. So dass Frei im November 2019 im Interview mit der BaZ feststellte: «Betrachte ich die Konkurrenz auf meiner Position und die Vergangenheit, dann gehe ich davon aus, dass ich zu keinem weiteren Länderspiel mehr kommen werde. Aber wer weiss? Der Fussball hat schon seltsamere Geschichten geschrieben.»

Seltsamer ist die Geschichte nun tatsächlich, als sie sich wohl selbst Frei damals vorgestellt hat, als er jenes Interview gab. Vergingen doch fast zwei weitere Jahre ohne Aufgebot und ist der Spieler in ein Alter gekommen, bei dem sich die Frage stellt, ob sein im Sommer 2022 auslaufender Vertrag beim FC Basel verlängert wird. Kurz: Freis Nachnomination durch Yakin ist eine faustdicke Überraschung.

Mondlandung an der White Hart Lane

Jedenfalls auf den ersten Blick. Denn da ist die Liebesgeschichte, die man nicht vergessen darf. Ungeachtet der Kritik, die Murat Yakin trotz seiner zwei Meistertitel und der internationalen Erfolge als Trainer des FC Basel erfuhr, wurde er für eines nie getadelt: Er war es, der Fabian Frei an Ostern 2013 vom offensiven zum defensiven Mittelfeldspieler umfunktionierte – mit durchschlagendem Erfolg.

Bereits in der zweiten Partie auf dieser Position überzeugte Frei auf höchstem Niveau, erzielte in den Viertelfinals der Europa League ein Tor beim 2:2 an der White Hart Lane, gegen den Tottenham Hotspur FC. In der Folgewoche schliesslich wurde das englische Schwergewicht im Elfmeterschiessen (mit Frei als erfolgreichem Schützen) eliminiert und erklamm Rotblau neue internationale Gipfel.

Im Grunde genügte diese Umwandlung zum «Sechser», genügten diese zwei Spiele auf Top-Level, um aus dem Talent, das auf den endgültigen Durchbruch wartete, eine Mannschaftsstütze und einen Führungsspieler zu machen. Frei war plötzlich nicht mehr wegzudenken aus der rotblauen Startelf. Er hatte ein neues Niveau erreicht, das er nicht mehr verliess. Und kam so schliesslich im Sommer 2015 auch zum Ausland-Transfer in die Bundesliga. Zweieinhalb Jahre spielte er beim FSV Mainz 05, ehe er im Januar 2018 nach Basel zurückkehrte.

Gedankt hat er Yakin seine Verwandlung durch Loyalität in dessen schwierigster FCB-Zeit. Kritisierten andere Spieler den Trainer manchmal von Angesicht zu Angesicht, aber auch gerne hinter vorgehaltener Hand gegenüber Dritten, so war von Frei – einem Mann, dessen Horizont keineswegs an der Eckfahne endet – nie ein böses Wort zu hören.

Das alles ist lange und länger her. Und nur unwesentlich länger als das letzte Länderspiel samt Tor, Ende März 2018, im wertlosen Test gegen Panama (6:1). Inzwischen ist Fabian Frei beim FC Basel mehr Innenverteidiger als defensiver Mittelfeldspieler. Und neben der Liebe dürfte auch dies den Ausschlag für Yakins Bauchentscheid gegeben haben: Offiziell wurde Frei zwar für Xhaka nachnominiert. Doch er kann sowohl auf dessen Position im defensiven Mittelfeld als auch in der Innenverteidigung eingesetzt werden – also dort, wo Cömert ausfällt.

«Ich habe in meiner ganzen Karriere immer gehört, dass meine Polyvalenz ein Vorteil sei. Mit inzwischen 29 Jahren habe ich 14 Länderspiele und keinen Platz an der WM – also frage ich mich, ob das mit der Polyvalenz wirklich stimmt.» Auch dieser Frei-Satz ist alt, gesprochen im Juni 2018. Eine abschliessende Antwort hat der Spieler darauf wohl noch nicht gefunden. Aber im September 2021, vor den Schweizer Länderspielen gegen Italien und Nordirland, da ist diese Polyvalenz zum Vorteil geworden. So, wie es von Vorteil ist, wenn der Nationaltrainer nicht Petkovic, sondern Yakin heisst – und man eine besondere Beziehung zu ihm hat.

Und wer weiss? Vielleicht kommt ja doch noch ein Länderspiel hinzu – denn bei Murat Yakin weiss man nie, wenn es um Fabian Frei geht.

