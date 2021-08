Nachfolge von Petkovic geregelt? – Murat Yakin soll neuer Schweizer Nationaltrainer werden Der Schweizerische Fussballverband hat scheinbar einen Nachfolger für Vladimir Petkovic gefunden: Diversen Berichten zufolge soll Murat Yakin die Nationalmannschaft coachen.

Wird er der der neue Nationaltrainer der Schweiz? Wenn es nach Nau.ch und dem Blick geht, dann heisst der Nachfolger von Vladimir Petkovic Murat Yakin. Nach dem Abgang von Vladimir Petkovic drängte die Zeit, einen Nachfolger zu finden, denn Anfang September stehen schon die nächsten Länderspiele an – WM-Qualifikation gegen Europameister Italien inklusive. Zuletzt standen noch drei Kandidaten in der engeren Auswahl, der Schweizerische Fussballverband (SFV) legte sich nun scheinbar für Yakin fest. Eine offizielle Bestätigung des Verbandes steht am Samstagabend allerdings noch aus.

Pierluigi Tami, der Direktor der Nationalteams, führte seit Freitag zusammen mit Verbandspräsident Dominique Blanc die letzten und entscheidenden Gespräche mit drei Kandidaten. Am Montag ist geplant, den neuen Coach vorzustellen. Neben Yakin sollen diversen Berichten zufolge auch Bernard Challandes und René Weiler zu den möglichen Kandidaten zählen.

