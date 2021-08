Ein Jahr bis zum Esaf Pratteln – Muni Magnus läutet den Endspurt ein In einem Jahr findet in Pratteln das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest statt. Der Siegermuni ist getauft, die Bauarbeiten für den Megaevent im Baselbiet starten demnächst. Dominic Willimann

Der Siegermuni hat einen Namen: Magnus mit Schwingerkönig Christian Stucki, Sponsor Tobias Schmied, der Züchterfamilie Degen und Nationalrätin Elisabeth Schneider-Schneiter (von links). Foto: Lucia Hunziker (Tamedia)

Läuft alles nach Plan, wiegt Magnus in einem Jahr eine Tonne. Magnus, das ist der heute über 700 Kilogramm schwere Muni, der dem Schwingerkönig 2022 überreicht wird. Jenem starken Schweizer also, der am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Pratteln triumphiert. Für das Baselbiet ist das dreitägige Fest vom 26. bis zum 28. August 2022 eine Premiere – noch nie fand diese wichtigste Veranstaltung im Schwingsport auf Kantonsboden statt.

Im Beisein von Schwingerkönig Christian Stucki, Sponsor Tobias Schmied von der Marti AG und Taufpatin Elisabeth Schneider-Schneiter (Nationalrätin) erhielt der Muni, der auf dem Prattler Hof Schönenberg gezüchtet wurde, den Namen Magnus. Dieser Akt in Pratteln läutete gleichzeitig die Endphase der Vorbereitungen ein.