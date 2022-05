Auftritt im Musical Theater Basel – Mummenschanz begeistert seit einem halben Jahrhundert ohne Worte Zum 50. Geburtstag zeigen die selbst ernannten «Musiker der Stille» die besten Nummern aus den vergangenen Jahren. Darin kneten sich Gestalten ihr eigenes Gesicht, und meterhohe Flammen erleuchten den Saal. Raphaela Portmann

Däumchendrehen: Zwei riesige Hände begrüssen die Zuschauer. Foto: Noe Flum

In Worte zu fassen, was Mummenschanz seit einem halben Jahrhundert auf der Bühne erschafft, ist schwierig. Denn die Figuren, welche sie zum Leben erwecken, gibt es in unserem Wortschatz häufig gar nicht. Es sind Wesen, die nur in dieser tonlosen, bildstarken Welt existieren. Und trotzdem erinnern sie an etwas, das im kollektiven Gedächtnis des Publikums abgespeichert ist.