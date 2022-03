Gold für die Schweiz – Mujinga Kambundji wird sensationell Hallen-Weltmeisterin Die 29-Jährige beweist an der Hallen-WM in Belgrad wieder ihre Klasse und feiert nach dem Olympiafinal einen noch grösseren Triumph. Erst eine Schweizerin war je Weltmeisterin. Monica Schneider

Immer an Titelkämpen ist sie bereit: Mujinga Kambundji (29) sprintet Richtung WM-Krone. Foto: Srdjan Stevanovic (Getty Images)

War das der ideale Sprint über 60 m? Für Mujinga Kambundji ganz sicher. In 6,96 Sekunden rockte die Olympiafinalistin die Bahn an der Hallen-WM in Belgrad, steigerte sich um unfassbare sieben Hundertstel und gewann WM-Gold – die Krönung ihrer Karriere. Kambundji verwies die beiden Amerikanerinnen Mikiah Brisco (6,99) und Marybeth Sant-Price (7,04) auf die Silber- und Bronzeränge. Die grösste Favoritin, Ewa Swoboda (POL), wurde in 7,04 Vierte.