Deutliches Votum des Landrats – Mütter von Neugeborenen sollen politisieren dürfen Nach dem Kanton Zug wehrt sich nun auch das Baselbiet in Bundesbern dagegen, dass Frauen während des Mutterschaftsurlaubs quasi vom Parlamentsbetrieb ausgeschlossen werden. Jan Amsler

Geniesst mit ihrem Anliegen grossen Rückhalt: GLP-Landrätin Regula Steinemann. Foto: Christian Jaeggi

Fast wäre Regula Steinemanns Wunsch in Erfüllung gegangen. Die GLP-Politikerin aus Füllinsdorf hoffte am Donnerstag im Landrat auf ein einstimmiges Abstimmungsresultat – schliesslich geht es darum, ein Zeichen zu setzen. Doch eine Parlamentarierin oder ein Parlamentarier hat ihr einen Strich durch die Rechnung gemacht. Am Ende lautet das Ergebnis 84 zu 1.

Steinemann, die als zweite Vizepräsidentin des Ratsbüros amtet und daher aller Voraussicht nach 2021 zur höchsten Baselbieterin gewählt wird, hatte einen Vorstoss eingereicht, der politisierenden Müttern und ihren Parteien zugutekommen soll. Künftig soll es möglich sein, dass Frauen nach einer Geburt an Parlaments- und Kommissionssitzungen teilnehmen, ohne gleich den Anspruch auf die Mutterschaftsentschädigung zu verlieren. Weil der 14-wöchige Mutterschaftsurlaub gemäss heutiger Regelung mit einem Ratsbesuch vorzeitig endet, bleiben die betroffenen Parlamentssitze temporär unbesetzt. Die Partei und ihre Wählerschaft werden in dieser Zeit um eine Stimme beraubt.

Die Geschäftsleitung des Landrats musste allerdings feststellen, dass es keinen Spielraum gibt, um die Geschäftsordnung auf kantonaler Ebene entsprechend anzupassen; die Regeln stammen vom Bund. Weil das Gremium unter Peter Riebli (SVP) das Anliegen aber teilt, hat es nun vorgeschlagen, eine Standesinitiative einzureichen. Diese soll die Bundesparlamentarier dazu bewegen, die gesetzliche Grundlage zu revidieren.

«Über kurz oder lang lohnt es sich zu prüfen, ob eine Stellvertreterlösung eingeführt werden kann.» Regula Steinemann

Selbst wenn Bundesbern der Forderung nachkommt, ist das Problem nicht abschliessend gelöst, denn möglicherweise kann oder will eine frischgebackene Mutter ihren politischen Aufgaben dennoch nicht nachkommen. Für Steinemann ist darum klar: «Über kurz oder lang lohnt es sich zu prüfen, ob eine Stellvertreterlösung eingeführt werden kann.»

Wer die Gegenstimme war, konnte nicht ermittelt werden, weil das Abstimmungsresultat im Corona-bedingten Exil im Congress Center Basel nicht personenbezogen, sondern nur als Summe auf den Bildschirm übertragen wird. Das Sitzungsprotokoll wird die Nein-Drückerin oder den Nein-Drücker aber enttarnen.