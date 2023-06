Hebammen statt Ärzte – Mütter sollen entscheiden, wer ihre Geburt verantwortet In den beiden Basel fordern Politikerinnen, dass die hebammengeleitete Geburt für tiefere Kosten in den Leistungsvertrag von Spitälern gehört. Isabelle Thommen

In den Kantonen Basel-Landschaft und Basel-Stadt wurden in der vergangenen Woche politische Forderungen für die Unterstützung von Hebammen laut. Symbolfoto: Gaëtan Bally (Keystone)

Keine Ärztin und kein Arzt, sondern die Hebamme leitet und verantwortet die Geburt: Das soll in den Baselbieter und Basler Spitälern standardmässig eine Option für werdende Mütter werden. Lucia Mikeler (SP) hat im Baselbiet einen entsprechenden parlamentarischen Vorstoss eingereicht, während im Kanton Basel-Stadt Melanie Nussbaumer (SP) einen Anzug zum Thema vorlegt.

«Die Thematik ist derzeit hochbrisant», sagt Lucia Mikeler. Die Hebamme und SP-Landrätin weiss das aus Erfahrung. «Die Frauen wollen bei der Geburt so wenige Interventionen wie möglich und den natürlichen Aspekt spielen lassen. Das können wir Hebammen besser gewähren.» Dies gelte selbstverständlich nur für risikoarme Geburten, betont Mikeler. «In nordischen Ländern ist das bereits Status quo, dass die gesunden Gebärenden von Hebammen und nicht von Ärzten betreut werden.»

Tiefere Kosten, weniger Interventionen

Zudem seien diese Geburten kostengünstiger. «Bei risikoarmen Geburten braucht es keine Ärzte aus verschiedenen Fachgebieten. Heute steht bei einer Geburt alles bereit. Sie wird wie ein Notfall behandelt. Das ist teuer.» Dabei würden sich viele Frauen eine ruhigere, natürliche Umgebung wünschen, sagt Mikeler. «Je weniger Störungen, desto besser ist das für den Geburtsverlauf. Und desto weniger Interventionen benötigt es. Wir wollen weg von der medizinisch-technischen Geburt.» Bei zwei Drittel aller Geburten würde es die ärztliche Betreuung nicht benötigen. Sie fordert, dass die Spitäler mit diesem Wandel mitziehen. «Die Gesundheitskosten explodieren im Moment. Wir müssen bei den Geburten die Chance nutzen, um hier gegenzusteuern. Das muss in die Leistungsvergabe integriert werden.»

«Wir Beleghebammen sind mit dem Bethesda-Spital bereits dabei, einen Vertrag auszuhandeln. Dieser sollte in den nächsten Tagen unter Dach und Fach sein», so Mikeler. Bethesda-Mediensprecher Daniel Klötzli sagt auf Anfrage: «Hebammengeführte Geburten entsprechen einem steigenden Bedürfnis, welchem wir gern nachkommen möchten. Deshalb können wir bestätigen, dass wir aktuell an der Finalisierung des Vertrags mit den Beleghebammen arbeiten. Wann die Verträge abgeschlossen werden, ist noch offen. Wir streben jedoch an, das Angebot den werdenden Eltern so rasch wie möglich unterbreiten zu dürfen.»

«Wenig Opposition» seitens der Ärzte

Thomas Eggimann, Gynäkologe und Generalsekretär des Verbands Gynécologie Suisse (SGGG) sagt, es gebe seitens der Ärzteschaft wenig Opposition für die hebammengeleitete Geburtshilfe. «Diese ist an vielen Spitälern etabliert und bei entsprechender Triage der Patientinnen auch erfolgreich. Es ist jederzeit bei Notfallsituationen ein Team von Ärztinnen und Ärzten verfügbar.» Wo die hebammengeleitete Geburtshilfe bereits umgesetzt sei, würden sich die Fallzahlen im einstelligen Prozentbereich bewegen. Weniger Stellen für Ärztinnen und Ärzte befürchtet der Verband entsprechend nicht – auch weil hier ein Fachkräftemangel besteht.

Eggimann sieht die Vorteile der hebammengeleiteten Geburten darin, dass durch die relativ wenigen anwesenden Personen etwas mehr Intimität herrscht. Anfängliche Befürchtungen, dass Weiterzubildende durch das Modell zu wenige natürliche Geburten begleiten könnten, hätten sich derweil nicht bewahrheitet.

Davon zu unterscheiden sei die hebammengeleitete Geburtshilfe im Geburtshaus gegenüber der Hausgeburt. «Da ist eine Arztperson nicht zugegen und die Anforderungen an die Sicherheit müssen höher und die Indikationen noch strenger gestellt werden. Hier ist die Meinung der Gynäkologinnen und Gynäkologen eher zurückhaltend.»

Fehlende Praktikumsplätze

Im Zusammenhang mit den Forderungen nach hebammengeleiteten Geburtshilfen gibt es weitere politische Postulate. So erkundigt sich die Basler Grossrätin Barbara Heer (SP) in einer schriftlichen Anfrage an die Regierung, wer die Kosten trage und wie diese für die Eltern gesenkt werden könnten.

In beiden Basel wurden zudem politische Forderungen betreffend die Finanzierung für Praktikumsplätze eingereicht. So hätten viele, die den Bachelorstudiengang Hebamme abschliessen, Mühe, die nötige praktische Erfahrung zu sammeln. «Die zur Verfügung stehenden Praktikumsplätze in diesen spezialisierten Abteilungen sind das Nadelöhr», schreibt Grossrätin Salome Bessenich (SP) in einer entsprechenden Motion zum Thema.

«Das Akquirieren von Hebammen ist ein grosses Problem», so Mikeler. «Die Hebammen bekommen nichts, wenn sie Studierende als Praktikantinnen und Praktikanten ausbilden. Die Spitäler erhalten Geld. Da muss man eine Lösung finden. Es wäre Aufgabe der Kantone, sich hier zu kümmern, um mehr Personal ausbilden zu können.» Bereits jetzt gebe es in den Spitälern Engpässe. In den umliegenden Spitälern müsse man immer wieder Aufnahmestopps einlegen. «Um dem gegenzusteuern, müssen die Arbeitsbedingungen attraktiver werden», fordert sie. «Das läuft auch über den Lohn. Hier gibt es bei den Hebammen noch viel Potenzial nach oben.»

Isabelle Thommen ist News-Redaktorin bei der Basler Zeitung und berichtet über lokale Themen. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.