Lesende fragen Peter Schneider – Müssten junge Frauen nicht «Hey, Sis» sagen? Eine Leserin ist irritiert: Warum sprechen sich auch junge Frauen mit männlich konnotierten Jugendwörtern an? Unser Kolumnist erklärt. Peter Schneider

«Ey, Bro» unter Frauen – eine Leserin hat das zum Nachdenken angeregt. Foto: Christian Beutler (Keystone)

Hey, Bro



Ich gehöre zu einer Generation, die noch nicht so an das selbstverständliche Gendern habituiert ist. Umso mehr irritieren mich junge Frauen, so zwischen 16 und 20, die sich gegenseitig mit Ausdrücken wie «Ey, Mann, Bro» oder «Hey, Alter» eindecken. Ich spüre dann, wie sich meine Haarwurzeln aufstellen und die Kiefermuskeln versteifen. Müssten diese jungen Frauen nicht wenigstens «Ey, Frau, Sis» und «Hey, Alti» verwenden? Wissen die jungen Frauen vielleicht überhaupt nicht, was sie da sagen? Oder ist die gendergerechte Sprechweise einfach nicht cool genug? (Jetzt habe ich mich grad als «Alte» geoutet, voll cringe!) E.W.