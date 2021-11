Erstmals Wolf im Baselbiet gesichtet – Müssen wir jetzt mit der Gefahr eines Angriffs leben? Der Wolf ist in der Region zurück, sorgt für Beunruhigung und viele offene Fragen. Wir haben recherchiert und die Antworten für Sie zusammengetragen. Das müssen Sie zu dem Raubtier wissen. Karoline Edrich

Es ist nun erstmals ein Wolf im Baselbiet aufgetaucht und sorgt für hitzige Diskussionen. Foto: Medienmitteilung des Amts für Wald beider Basel

Was macht der Wolf im Baselbiet?

Der Jungwolf befindet sich vermutlich auf der Durchreise: Jedes Jahr kommen in Wolfsrudeln Welpen zur Welt, von denen die meisten abwandern und sich auf die Suche nach einem Paarungspartner machen, mit dem sie ein neues Rudel gründen. «Wölfe können auf dieser Reise mehrere Hundert bis zu über tausend Kilometer zurücklegen», sagt Ralph Manz, der bei der Stiftung Kora für die Beobachtung und Erfassung von Vorkommen wild lebender Wölfe zuständig ist. In dieser Phase können Wölfe praktisch überall auftauchen und sich eine Weile lang in einer Region aufhalten, bevor sie weiter abwandern. «Das ist vollkommen normal», so Manz.