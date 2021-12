Feuchte Festtage – Müssen Sie bei Filmen auch so viel weinen? Seit ich klein war, breche ich beim TV-Schauen regelmässig in Tränen aus. Ich dachte immer, mit dem Älterwerden würde das weniger. Aber es wurde mehr. Mittlerweile weine ich sogar bei schlechten Filmen. Meinung Katrin Hauser

Menschen, die bei Filmen weinen, sind übrigens emotional hochintelligent, besagt eine Studie. Foto: Liza Summer/Pexels

In der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr weine ich praktisch täglich. Das hat nichts mit meinen Verwandten zu tun – die sind schwer in Ordnung. Sondern mit Filmen. Ich bin eine Film-Weinerin.

Um die Weihnachtszeit ist das besonders schlimm. Wenn der Prinz endlich schnallt, wessen Fuss in den blöden Schuh passt und an Heiligabend mit Aschenputtel auf SRF I davonreitet, bilden sich auf meinen Wangen kleine Rinnsale. Und wenn sich Frodo dann am Dienstagabend zum Schluss der grossen «Herr der Ringe»-Trilogie auf Pro 7 auf die Fahrt zu den unsterblichen Landen begibt, beginne ich lauthals zu schluchzen.