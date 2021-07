Olympische Spiele in Tokio: Heute geht es los – Müssen diese Corona-Spiele wirklich sein? Verängstigte Gastgeber, freudige Sportler, zurückhaltende Sponsoren: Die verschobenen Spiele von Tokio beginnen um 13 Uhr Schweizer Zeit offiziell mit der Eröffnungsfeier. Meinung Christian Brüngger

Die Finger von US-Kunstturnerin Jordan Chiles während einer Trainingseinheit. Foto: Gregory Bull (Keystone)

Am EM-Final freuten sich jüngst über 60’000 Menschen dicht gedrängt an den Ballkünsten der Fussballer. Die Olympischen Spiele in Tokio hingegen werden die ersten Geisterspiele in der rund 100-jährigen olympischen Geschichte. Nur an ganz wenigen Wettkämpfen sind Zuschauer zugelassen.

Es ist das offensichtlichste Beispiel, wie unterschiedlich Nationen und Sportverbände mit dem weiterhin zirkulierenden Virus umgehen – und für alle Olympioniken folglich schlicht Pech, dass dieses vermeintliche «Fest der Jugend» die nächsten rund zwei Wochen im besorgt-wachsamen Japan stattfindet.

