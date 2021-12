Wegen fünfter Welle – Müssen die Gemeindeversammlungen wieder abgesagt werden? Die Budgets sind in zahlreichen Baselbieter Gemeinden noch nicht über den Tisch. Die Pandemie hat die Welt aber wieder fest im Griff. Andrea Schuhmacher

An Gemeindeversammlungen gilt die Maskenpflicht. Ob nun auch zusätzliche Auflagen folgen, ist noch unklar. Foto: Susanne Keller

Nun, da sich die Schweiz mitten in der fünften Corona-Welle befindet, kehren sie zurück: die Massnahmen und die Angst vor einer Ansteckung. Vor allem in der Privatwirtschaft machen die Geschäfte mit strengen Regeln vorwärts. Grosskonzerne schicken ihre Mitarbeiter ins Homeoffice, Geschäftsessen sind reihenweise abgesagt und strikte Eintrittskontrollen für Ungeimpfte ohne Zertifikat eingeführt worden. Der Bund möchte zudem bei privaten Treffen ab elf Personen die Zertifikatspflicht einführen.

Noch vor einem Jahr kam eine weitere Massnahme hinzu: Gemeindeversammlungen wurden in der ganzen Schweiz abgesagt. In diesem Jahr ist davon in der Region noch nichts zu vernehmen. Der Muttenzer Gemeindeverwalter Aldo Grünblatt etwa sagt auf Anfrage der Basler Zeitung, dass man mit einer Durchführung der Budget-Gemeindeversammlung rechne: «Für politische Veranstaltungen galten während der ganzen Pandemie Ausnahmeregelungen.» Auch werde man die Versammlung nicht wie 2020 in ein grösseres Lokal verschieben: «Letztes Jahr wichen wir auf die St.-Jakobs-Halle aus, in diesem Jahr ist das nicht möglich, und wir bleiben in der Mittenza.»