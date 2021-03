Stau am Suezkanal – Wettlauf gegen die Zeit: Müssen die Container nun abgeladen werden? Während sich der Schiffseigentümer für die historische Blockade im Suezkanal entschuldigt, sind die in der Nacht unterbrochenen Bergungsarbeiten am Frachter «Ever Given» wieder aufgenommen worden – mit der Hoffnung, das Worst-Case-Szenario abzuwenden.

Windböen von 30 Knoten brachten das Containerschiff «E v er Given» v om Kurs ab , schreibt das Transportunternehmen Evergreen. Video: Tamedia

Der Suezkanal ist weiterhin durch ein 220’000-Tonnen-Containerschiff blockiert, das sich dort in der Nacht zum Mittwoch festgefahren hatte (wir berichteten). Die in der Nacht unterbrochenen Bergungsarbeiten wurden wieder aufgenommen. Das Transportunternehmen Evergreen Marine hat am Donnerstag in einem Schreiben die Ursachen der Havarie genannt. Demnach hätten Windböen von 30 Knoten (ca. 55 km/h) das Containerschiff vom Kurs abgebracht. Man habe die Reederei aufgefordert, eng mit allen zuständigen Behörden zusammenzuarbeiten, um das gestrandete Schiff so schnell wie möglich wieder flott zu machen.

Die Kanalverwaltung (Suez Canal Authority, SCA) entsandte erneut mehrere Schlepper zur knapp 400 Meter langen und 59 Meter breiten «Ever Given», die mit ihrer Ladung auf dem Weg nach Rotterdam war, als sie sich im Suezkanal festlief und den Kanal in Diagonalstellung vollständig abriegelte.

Während die Schlepper versuchen, das Schiff wieder flott zu bekommen, bildete sich an beiden Kanalausgängen ein Stau von mindestens 150 Schiffen, wie der Dienstleister Leth Agencies mitteilte. Experten zufolge ist so etwas in der 150-jährigen Geschichte des Kanals noch nie passiert.

«Es ist wahrscheinlich, dass der Rückstau mehrere Tage oder Wochen in Anspruch nehmen wird.» Ranjith Raja vom Finanz-Recherchezentrum Refinitiv

Die 25 Besatzungsmitglieder der «Ever Given» seien in Sicherheit, erklärte die Gesellschaft Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM) in Singapur, die für das technische Management des Container-Schiffs verantwortlich ist. Es gebe keine Umweltverschmutzung und keinen Schaden an der Fracht. Das Unternehmen Broker Braemar erklärte, wenn das Freischleppen des Container-Schiffs nicht gelinge, müsse möglicherweise zunächst ein Teil der Ladung mit Kränen geborgen werden. Ein Behördensprecher, der anonym bleiben wollte, teilte mit, man hoffe, keine Container abladen zu müssen, weil das Tage dauern würde.

«So etwas ist uns noch nicht untergekommen», sagte auch Ranjith Raja vom Finanz-Recherchezentrum Refinitiv. «Es ist wahrscheinlich, dass der Rückstau mehrere Tage oder Wochen in Anspruch nehmen wird».

«Tut uns sehr leid»

Der Eigentümer des havarierten Riesenfrachters hat derweil um Verzeihung für die dadurch ausgelöste Blockade der Schifffahrt in der wichtigen Wasserstrasse gebeten. «Es tut uns sehr leid, dass wir den Schiffen, die im Suezkanal fahren oder planen, dort zu fahren, enorme Sorgen bereiten», erklärte das japanische Unternehmen Shoei Kisen am Donnerstag. Man versuche gemeinsam mit den ägyptischen Behörden, das Schiff so schnell wie möglich wieder flott zu bekommen, doch das sei extrem schwierig.

Der 1869 eröffnete Suez-Kanal dient vor allem der Erleichterung der Handelsverbindungen zwischen Asien und Europa. Die Strecke von Singapur nach Rotterdam verringert sich durch den Kanal um 6000 Kilometer gegenüber der Fahrt um das Kap der Guten Hoffnung in Südafrika. Ägypten erzielte aus den Durchfahrtsrechten durch den Suezkanal im vergangenen Jahr einen Erlös von umgerechnet 4,2 Milliarden Euro.

afp/sda/nag