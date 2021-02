Corona-Podcast «Und jetzt?» Viele Pflegende wollen sich nicht impfen lassen – warum bloss?

Nur ein Drittel der Pflegenden in den Altersheimen kann sich zu einer Corona-Impfung durchringen. Weshalb? Und was kann man dagegen tun? Antworten in der neuesten Folge des Corona-Podcasts «Und jetzt?».