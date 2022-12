Investorenfeindlich oder Entlastung? – Münchenstein erhöht Mehrwertabgabe auf 50 Prozent Bei Ein-, Auf- und Umzonungen müssen Investoren noch tiefer in die Tasche greifen. Einem weiteren Konflikt mit dem Kanton geht die Gemeinde aber aus dem Weg. Tobias Gfeller

Investoren sollen in Münchenstein künftig eine Mehrwertabgabe von 50 Prozent leisten. Wird sie das abschrecken? Im Bild: Freilager Dreispitz. Foto: Nicole Pont

Für manche ist die Gemeinde Münchenstein eine Vorreiterin in Sachen Beteiligung von Investoren an Infrastrukturkosten, für andere ist Münchenstein schlichtweg eine Investorenhölle. Mit einer Mehrwertabgabe von 50 Prozent bei Einzonungen, Auf- und Umzonungen und Quartierplanungen geht Münchenstein nun nochmals einen Schritt weiter. Die Gemeindeversammlung segnete am Montagabend den diesbezüglichen Antrag des Gemeinderats mit 95 zu 22 Stimmen ab.