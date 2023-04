Die Begegnung mit den Solarpressmistkübeln hinterliess beim BVB-Buschauffeur und BaZ-Kolumnisten Eindruck. Foto: Kostas Maros

Die Linie 50, ach, ich liebe sie! Am meisten, wenn ein Flugzeug ausser Plan in Basel landet und die Passagiere übernachten müssen. Irre Szenen mit völlig überforderten Menschen spielen sich ab: planlos in Basel.