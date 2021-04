Illegale Abfallentsorgung – Müllheimerstrasse war zugemüllt Fast eine Woche lang stapelten sich im Matthäusquartier die Abfallsäcke. Über Ostern hatten viele ihren Abfall vor die Tür gestellt und vergassen: Während der Feiertage kommt keine Stadtreinigung. Simon Erlanger

Illegal entsorgter Hausrat und seit Ostermontag herausgestellte Bebbi-Säcke lassen die Müllheimerstrasse zusehends vermüllen. Auch anderswo im Matthäusquartier ist die Abfallsituation desolat. Foto: Kostas Maros/Tamedia

Marc O. (Name der Redaktion bekannt) enerviert sich: Vor dem Fenster des Kulturschaffenden in der Müllheimerstrasse stapeln sich über Ostern die «Bebbi-Segg». Die Strasse sei voller Mist. «Es ist unglaublich! Die Leute wissen ja, dass am Ostermontag kein Abfall abgeholt wird, sie stellen ihn aber überall raus. Und jetzt haben wir den Mist! Tagelang!»

Grund: Zwischen Gründonnerstag und dem darauffolgenden Donnerstag eine Woche später gibt es wegen der Feiertage im Matthäusquartier keine Müllabfuhr.

Die Abfallberge wachsen in die Höhe

Der Augenschein der BaZ am Dienstag zeigt in der Tat, dass sich beim Hotspot Müllheimerstrasse und in den Nebenstrassen die oft nur rudimentär verschlossenen blauen Bebbi-Säcke regelrecht stapeln. Dazwischen hat es immer wieder die mittlerweile ortsüblichen «wilden Deponien» mit alten Möbeln, illegal entsorgtem Haushaltsgerät und allerlei Hausrat, gegen welche die Stadtreinigung und die Abfallkontrolleure des Amts für Energie und Umwelt nun schon seit längerer Zeit mit offenbar gemischtem Erfolg kämpfen (die BaZ berichtete). «Niemand tut was. Mitten in Corona-Zeiten lässt man den Abfall vor sich hin modern. Die Leute tun das unbehelligt, was sie wollen», so der empörte Marc O., der auch für andere Anwohner spricht.