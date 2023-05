Umweltschutz im Baselbiet – Müllgebühren kommen vors Volk Laut Regierungsrat Reber deponiert «die halbe Schweiz» Bauschutt im Baselbiet. Er und der Landrat wollen eine Abgabe von null bis 50 Franken pro Tonne einführen. Das letzte Wort hat das Volk. Benjamin Wirth

Ist für Deponieabgaben: Umweltdirektor Isaac Reber (Grüne). Foto: Keystone

Die Baselbieter Regierung möchte, dass in Zukunft weniger Bauabfälle entstehen. Mit einer Änderung im Umweltschutzgesetz soll der Kanton künftig Abgaben von deponierten Abfällen erheben können. Doch die Müllgebühren sind umstritten – auch im Landrat.

Am Donnerstag segnete das Parlament die Gesetzesänderung in zweiter Lesung zwar ab. Das letzte Wort hat jedoch das Volk, da die Hürde das Vierfünftelmehrs bei 62 Ja zu 20 Nein-Stimmen nicht erreicht wurde. Gegen den Antrag stellte sich in erster Linie die SVP – und Abweichler bei der Mitte und den Freisinnigen. Nun kommt es im Baselbiet zu einer Volksabstimmung.

Zu der wäre es indes ohnehin gekommen, da eine Verfassungsänderung – und das ist die Gesetzesanpassung – in Baselland von den Stimmbürgern zwingend abgesegnet werden muss.

Als Erklärung: Der Regierungsrat sieht vor, Gebühren für deponierte Abfälle zwischen null und 50 Franken pro Tonne zu erheben und damit das Recycling von Bauschutt zu fördern. Damit sollen Anreize geschaffen werden, um brauchbare Abfälle zu rezyklieren. Insgesamt 30 Prozent weniger Bauabfälle möchte der Kanton generieren. Die Gebühreneinnahmen sollen dem Staatshaushalt zugeführt werden.

Die Liestaler Deponie Elbisgraben soll höhere Einnahmen generieren. Foto: Dominik Plüss

In erster Lesung vor zwei Wochen legte Umweltdirektor Isaac Reber ein emotionales Plädoyer ab und sagte, dass der Kanton an und für sich keine Zeit mehr habe. Er warnte vor einem Notstand: «Unsere Deponien sind so günstig, dass die halbe Schweiz hier ihren Bauschutt deponiert.»

Gemäss Regierung landen pro Jahr rund eine Million Tonnen Bauabfälle auf Deponien im Landkanton. Durch die Erhebung von Deponieabgaben würden die Hürden für die Entsorgung von Bauschutt höher. Zudem werde ein «wirtschaftliches Umfeld geschaffen, das die Attraktivität von Investitionen im Bereich des Baustoffkreislaufs signifikant steigert», so Reber.

Dass der Kanton eine Deponieabgabe braucht, darüber herrscht grundsätzlich Konsens. Ungeklärt ist allerdings die Frage, welche Rolle die Gemeinden bei der Abgabekontrolle spielen sollen. Standortgemeinden wie Bennwil fühlten sich vom Kanton übergangen und wollen an den zusätzlichen Einnahmen teilhaben.

So plädierte Simon Oberbeck (Mitte) vor zwei Wochen dafür, die Gemeinden nicht abzuhängen – und die Einnahmen der Deponieabgabe einer Spezialfinanzierung zuzuweisen. Damit würden die Standortgemeinden angemessen entschädigt. Und Andi Trüssel (SVP) wollte die Abgabe auf maximal 20 Franken pro Tonne senken.

Die Änderungsanträge wurden damals alle abgelehnt. Jetzt, nachdem das Parlament ein zweites Mal über die Einführung der kantonalen Deponieabgabe debattiert hat, kommen die Müllgebühren vors Volk.

