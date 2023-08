Die Gemeinde Oberwil informiert – Mühlegasse: Strassensperrung wegen Einbau des Deckbelags Ab Sonntag, 20. August 2023 wird in Oberwil an der Mühlegasse ein neuer Deckbelag eingebaut. Eine Umleitung wird signalisiert. Mitteilung der Gemeinde

Von Sonntag, 20. August, um 5 Uhr bis Montag, 21. August 2023, um 5 Uhr wird ein neuer Deckbelag zwischen der Hauptstrasse und der Sägestrasse in Oberwil eingebaut. Während den Bauarbeiten wird der gesamte Verkehr umgeleitet. Die Zufahrten in die Mühlegasse im Abschnitt Bielstrasse bis Am Mühlebach sind in diesem Zeitraum gesperrt. Der motorisierte Individualverkehr aus Bottmingen und Biel-Benken in Richtung Therwil wird über die Bottmingerstrasse/Therwilerstrasse geführt. Die Busse der BLT-Linien 61 und 64 werden im Gegenverkehr über die Stephan Gschwind-Strasse verkehren. Die Velofahrenden in Richtung Therwil werden über die Bahnhofstrasse bzw. den Weiherweg und in Richtung Biel-Benken über die Stephan Gschwind-Strasse umgeleitet. Die Umfahrung ist separat ausgeschildert. Die Strasse Am Mühlebach ist nicht befahrbar. Vom 14. August bis 18. August 2023 finden die Vorbereitungsarbeiten für den Einbau des Deckbelags statt. In diesem Zeitraum wird der Verkehr durch einen Verkehrsdienst geregelt. Dieser ist auch beim Einbau des Deckbelags auf dem Trottoir vom 21. August bis 22. August 2023 im Einsatz. Die Arbeiten erfordern trockenes Wetter. Bei schlechter Witterung wird der Einbau des Deckbelags vom 27. August bis 28. August 2023 durchgeführt.

Die Informationen in diesem Artikel wurden von der Gemeinde verfasst und zur Verfügung gestellt.

