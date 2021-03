Wechsel zum Kanton Jura – Moutiers nicht ganz Corona-konformer Siegestaumel 54,9 Prozent der Bewohner entscheiden sich für den Wechsel des Jurastädtchens zum Kanton Jura. Der Vorsprung sollte auch letzte Betrugsvorwürfe ausräumen. Stefan von Bergen

Der Festumzug der Feiernden erreicht Moutiers Hauptgasse vor dem Rathaus. Foto: Adrian Moser

Der Ort der historischen Verkündung ist eher trostlos. Auf einen Parkplatz vor der Wellblechfassade von Moutiers «Sociét’halle» wird am Sonntag um 18 Uhr ein Rednerpult auf Rädern rausgeholpert. Das Mikrofon funktioniert nicht. Und so hört man fast nicht, dass Claude Mottaz, der Leiter des Abstimmungsbüros, Epochales kundtut: 2114 Ja gegen 1740 Nein. Eine ziemlich klare Mehrheit von 54,9 Prozent oder 374 Stimmen. Moutier verlässt den Kanton Bern und schliesst sich dem Kanton Jura an.

Ein paar Hundert Meter entfernt aber, auf Moutiers Bahnhofplatz, löst das hingemurmelte Resultat eine Explosion der Freude aus. Im wörtlichen Sinn, Böller krachen lautstark. Vom frühen Nachmittag an bringen sich die Projurassier vor dem Hôtel de la Gare, dem Hauptquartier der Separatisten, in Festlaune. «On va partir» – «wir gehen zum Jura», gibt sich einer schon kurz nach dem Mittag beim Aufbau eines Bratwurststandes überzeugt. Immer mehr Menschen strömen auf den Platz.