Von der Geschichte eingeholt – Moutiers Kampf um die Kantonszugehörigkeit Die heute bernische Stadt Moutier stimmt am Wochenende über den Wechsel zum Kanton Jura ab. Die Kantonsgrenzen im Gebiet des ehemaligen Fürstbistums Basel bleiben umstritten. Thomas Dähler

Kantonsgrenzen lassen sich verschieben: Jugendliche feiern am 12. November 1989 den soeben beschlossenen Wechsel des Laufentals zum Kanton Baselland. Foto: Keystone/SDA

Im September 2014 haben die Baselbieter Stimmberechtigten die Basler Wiedervereinigungsträume vorerst beendet. Doch die Kantonsteilung bleibt ein Streitpunkt zwischen den beiden Basel. Mit Interesse verfolgt jetzt die Region den Versuch der Stadt Moutier, die Grenze zwischen den Kantonen Jura und Bern zu verschieben. Am Wochenende fällt der Entscheid an der Urne. Kantonsgrenzen sind im Gebiet des ehemaligen Fürstbistums Basel nicht in Stein gemeisselt.

Verhängnisvoll bleibt in der Region zwischen Basel und Biel der Entscheid des Wiener Kongresses von 1815. Nach der französischen Besetzung wurde das ehemalige Fürstbistum Basel, von den Franzosen 1798 aufgelöst, definitiv zerschlagen. Die Gebiete westlich von Angenstein gingen an Bern, das Birseck an Basel. Im Birseck hielt die Basler Fremdherrschaft nur gerade 17 Jahre: 1832 kam es zur Gründung des Kantons Baselland, nachdem die Allianz von Liestal und dem Oberbaselbiet mit dem Birseck die Kantonsteilung erzwungen hatte.