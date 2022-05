So vermeiden Sie Unfälle – Motorradfahrer aufgepasst! Jüngst veröffentlichte die Gemeinde Gelterkinden Sicherheitstipps für Töff-Fahrer. Denn gerade diese können auf Schnellstrassen leicht von Autos übersehen werden. Karoline Edrich

Das Unfallrisiko ist ein ständiger Begleiter von Töff-Fahrerinnen und –Fahrern. Bild: Urs Jaudas

Es ist Frühling, die Sonne scheint: Das perfekte Wetter für eine Spritztour mit dem Motorrad. Die Gemeinde Gelterkinden veröffentlichte jüngst eine Reihe Sicherheitstipps der Beratungsstelle für Unfallverhütung (BFU) für begeisterte Töff-Fahrer. Denn mit dem Motorrad fährt das Unfallrisiko immer mit. Vor allem, weil die Fahrzeuge wegen ihrer schmalen Silhouette besonders leicht zu übersehen sind.

Der wichtigsten Tipps von der BFU: Defensiv und vorausschauend fahren. «Auf dem Töff ist Vorsicht deshalb besser als Nachsicht», so der Ratschlag der Beratungsstelle. Gerade in Situationen, in denen man als Motorradfahrerin oder -Fahrer eigentlich Vortritt hätte, sei Vorsicht geboten. Im Zweifelsfall sei es ratsam, auf den Vortritt zu verzichten.

Gerade jetzt zu Saisonbeginn sei es ausserdem wichtig, regelmässig das Bremsen zu üben und saubere Kurven zu fahren. Helm, Handschuhe, abriebfeste Motorradbekleidung mit Protektoren sowie Stiefel sollten bei jeder Fahrt zur Grundausrüstung gehören.

