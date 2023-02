Routen, Keller, Sicherheit: Das müssen Sie wissen!

An den drei Fasnachtstagen ist in Basel jede Menge los. So viel, dass man schnell mal die Übersicht verlieren kann. Hier darum die wichtigsten Informationen rund um die «drey scheenschte Dääg».

Cortège

Am Montag- und Mittwochnachmittag jeweils von 13.30 bis 18 Uhr findet der Cortège statt, also der Umzug der Cliquen durch die Basler Innenstadt. Auf dieser Route können Sie das fasnächtliche Treiben hautnah erleben:

Cliquenkeller

Die Cliquenkeller dienen den Formationen durchs Jahr als Übungslokale. Während den «drei scheenschte Dääg» öffnen sie ihre Tore aber auch Nicht-Fasnächtlern. Abends und während des Morgenstreichs bieten sie Speisen und Getränke zu Fasnachts-üblichen Preisen. Meist im Menü findet man die Basler Mehlsuppe und Zwiebel- oder Käsewähen.

Fasnachtsbeizen

Manche Restaurants bieten während der Fasnacht ein besonderes Angebot. Wir stellen einige dieser Restaurants und Beizen vor. Lesen Sie dazu auch: Einkehren an Fasnacht – Was läuft in den Beizen an den «drei scheenschte Dääg»?

Sicherheit

In der Innenstadt werden Baustellen vorübergehend abgebaut sowie gesichert. Betroffen sind insbesondere die Grossbaustellen in der St.-Alban-Vorstadt, in der Freien Strasse und auf dem Marktplatz. Dort werden Gruben zugeschüttet und asphaltiert. Bei insgesamt 37 privaten und öffentlichen Baustellen sind Sicherheitsvorkehrungen angeordnet worden. Aus Sicherheitsgründen würden auch rund 200 Abfallkübel entlang des Cortège sowie alle Sitzbänke und Veloabstellplätze entfernt.

Die Polizei warnt zudem zur Vorsicht und besonderer Aufmerksamkeit wegen Taschendieben. In der Innenstadt wird während dem Morgenstreich und der beiden Cortège, aber auch bei vielen anderen Gelegenheiten ein grosse Gedränge herrschen. Die Kantonspolizei Rucksäcke und Umhängetaschen seien daher «keine idealen Begleiter im Gedränge.»

Auch Kinder gehen ab und zu verloren. Deshalb stellt die Basler Polizei Kinderbadges wieder zur Verfügung. Diese können in jeder Polizeiwache und bei den Infopunkten des Fasnachts-Comité gratis bezogen werden.

Wie das geht, erklärt «Polizeihund» Pätty in diesem Video:

Rund um die Fasnacht gibt es noch vieles mehr Wissenswertes. Die wichtigsten Informationen haben deshalb für Sie in einem eigenen Artikel zusammengetragen. Lesen Sie daher auch hier: Von der Anreise bis zum Endstreich – das Einmaleins der Basler Fasnacht.

(amu/and)