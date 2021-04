Tennis-Versprechen für die Zukunft – Morgenröte am Basler Tennishimmel Gleich drei Regiotalente führen aktuell das nationale U-18-Ranking an. Die Hoffnungsträger heissen Jérôme Kym, Jan Sebesta sowie Mika Brunold und wollen dereinst auch international reüssieren. Thomas Wirz

Neben Jérôme Kym wachsen in der Region Basel gleich einige Tennistalente heran. Foto: Keystone

Die eben erschienenen neuen Klassierungen von Swiss Tennis belegen es: Nicht weniger als sieben Regiospieler(innen) werden derzeit in den nationalen Top 50 geführt, zwei im Frauen- und fünf im Männerbereich. Bei den Herren hat das starke Trio Roger Federer (Nummer 1 der Rangliste), Yannik Steinegger (19) und Jérôme Kym (24) Zuwachs erhalten durch zwei Jungspunde, die einen grossen Sprung nach vorne getan haben.

Der 18-jährige Jan Sebesta ist neu die Nummer 36 der Schweiz, derweil der erst 16-jährige Mika Brunold bereits auf Position 50 geführt wird. Dass die zwei Baselbieter Topjunioren so gut sind, wie die Zahlen andeuten, bewiesen sie gerade in den letzten Wochen an zwei Schweizer ATP-Futureanlässen der höheren Kategorie. In Trimbach qualifizierten sich beide für das Hauptturnier und schlugen dabei teilweise bestandene Profis. Und auch vorletzte Woche in Biel machte das so junge Duo eine gute Figur, wobei Brunold mit dem glatten Zweisatzsieg über den Russen Alexander Igosyn (ATP 668) verblüffte.

Training mit Federer

Der zweifache Schweizer Juniorenmeister aus Reinach gefiel in diesen Partien gegen klar erfahrenere Widersacher vor allem mit seinem Aufschlag und schnellem Grundlinienspiel. «Es zahlt sich aus, dass ich im nationalen Trainingscenter in Biel zuletzt mit namhaften Profis wie Henri Laaksonen, Pierre-Hugues Herbert oder auch Roger Federer trainieren durfte.» Der 1,89 Meter lange Schlaks erwähnt im Whatsapp-Gespräch den letzteren Namen fast beiläufig. Und sagt auf die entsprechende Nachfrage: «Das war echt cool. Ich habe bislang zwar nur einmal mit ihm trainiert und war da anfangs schon etwas nervös. Toll war aber vor allem, dass er mir nach dem Training noch einige Tipps mitgegeben hat.»

Seit einem Jahr wohnt Brunold in Biel, nur einige Meter vom Swiss Tennis Center entfernt. Mutter Nathalie Demarmels, die Tochter des einstigen FCB-Mittelfeldmotors Otto Demarmels und eine frühere nationale Spitzenspielerin, erwähnt die Vorzüge dieser Trainingslösung und lobt die Betreuung durch die Verbandscoachs: «Auch wenn momentan alle von Dominic Stricker und Leandro Riedi reden, hatte ich bis jetzt nie das Gefühl, dass Mika punkto Betreuung nur im zweiten Glied steht.» Als nationale Nummer eins seines Jahrgangs 2004 und eben befördertes Mitglied des Swiss-Tennis-Nachwuchskaders (vom C- ins B-Kader) könnte Brunold schon bald von noch mehr Unterstützung profitieren.

Die nächsten Ziele des Regiotalentes sind denn auch schon abgesteckt: Eine N2-Klassierung sowie die Teilnahme an den Junioren-Grand-Slams. Noch wichtiger, fügt der Birstaler bei, seien indes die nächsten Schritte im spielerischen und physischen Bereich. Gerade in Sachen Kraft und Beinarbeit gebe es noch klar Luft nach oben. Was bei einem noch nicht 17-Jährigen aber gewiss auch nicht erstaunlich ist.

Training in Nizza

Fast noch schnellere Fortschritte als Brunold hat zuletzt Jan Sebesta erzielt. Der Bottminger gilt zwar schon länger als Nachwuchsversprechen, stand indes bis vor kurzem etwas im Schatten von anderen Topjunioren wie etwa dem gleichaltrigen Jérôme Kym. Nach einem Lehrjahr in der südfranzösischen Academy von Startrainer Patrick Mouratoglou ging es zuletzt dann aber rasch aufwärts. Im Herbst war er die nationale Nummer 63 und jetzt schon die 36. «Ich habe in Nizza viel gelernt, spielerisch, aber noch mehr, was die Einstellung zum Sport betrifft. Meine Disziplin ist deutlich besser geworden», sagt Sebesta. Konkret bedeute dies etwa das konsequente Dehnen nach jedem Training oder eine sorgfältigere Matchvorbereitung.

Der Schüler der Reinacher Wirtschafts-Mittelschule geht erst seit kurzem auf ATP-Punktejagd. Vier Futureturniere hat er bislang bestritten und dabei als Nobody zweimal die Qualifikationsmühle überstanden. Von der positiven Zwischenbilanz ist Sebesta angetan, aber auch etwas überrascht: «Man sagt, der Sprung vom Junioren- zum ATP-Spieler sei beträchtlich. Ich habe jetzt aber gesehen, dass alle nur mit Wasser kochen. Diese Erkenntnis hilft und gibt mir viel Mut.» Das jetzt wieder in der Region trainierende Mitglied des TC Old Boys weiss indes auch, wo es sich noch verbessern muss. Sein erster Aufschlag sei noch zu unkonstant, die Quote oft zu tief: «Im letzten verlorenen Qualimatch in Biel erreichte ich eine Quote von 53 Prozent. Das ist nicht schlecht, reicht auf höherer Ebene aber eben nicht.»

Was im Übrigen die Regiospitze betrifft, so haben sich im nationalen Ranking auch die meisten anderen Spitzenkräfte verbessert. Gleich elf Spieler stehen nun in den Top 100, darunter mit Raffaele Mariani (Nr. 74, Jahrgang 2004) ein weiterer Youngster mit Potenzial.

Fehler gefunden?Jetzt melden.