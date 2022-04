Staatsanwalt im «Raiffeisen-Prozess» – Morgen fällt das Vincenz-Urteil – ein Verdikt auch für den Ankläger Marc Jean-Richard-dit-Bressel will den Ex-Raiffeisen-Chef ins Gefängnis bringen. Mit dem Urteil entscheidet sich ebenfalls, ob die Strategie der Staatsanwaltschaft aufging. Jorgos Brouzos

Staatsanwalt Marc Jean-Richard-dit-Bressel fordert für Pierin Vincenz sechs Jahre Freiheitsstrafe. Foto: Michael Buholzer (Keystone)

Marc Jean-Richard-dit-Bressel fühlt sich vielleicht ein wenig wie ein Fischer. In den letzten Wochen spannte der 59-jährige Staatsanwalt zusammen mit seinen Kollegen Oliver Labhart und Thomas Candrian vor Gericht ein dichtes Netz aus zahlreichen Belegen.

Damit wollen sie beweisen, dass sich Pierin Vincenz und sein Partner Beat Stocker mit der Hilfe der weiteren Beschuldigten verdeckt an mehreren Firmen beteiligt haben. Danach hätten Vincenz und Co. dafür gesorgt, dass Raiffeisen oder die Kreditkartenfirma Aduno diese Firmen zu einem guten Preis und damit zu ihrem Vorteil kaufen.

Die Staatsanwaltschaft fordert sechs Jahre Freiheitsstrafe für die beiden Hauptbeschuldigten Pierin Vincenz und Beat Stocker. Am Mittwoch wird Richter Sebastian Aeppli das Urteil verkünden (wir berichten ab 8.15 Uhr live im Ticker). Dann wird sich zeigen, ob das Gericht den Argumenten von Jean-Richard-dit-Bressel und seinen Kollegen folgt oder ob die Verteidiger genügend grosse Löcher in das Netz der Ankläger reissen konnten.

Theatralische Auftritte

Bei seinen Auftritten vor dem Gericht holte Jean-Richard-dit-Bressel oft weit aus. Mit theatralischer Inbrunst las er aus den Telefonprotokollen vor. So habe Vincenz Stocker gewarnt: «Wir müssen uns sauber halten, dann können sie uns nicht knacken.» Mit wilden Gesten untermalt er dabei seine Ausführungen, um ihnen Nachdruck zu verleihen.

Voller Einsatz – das sei typisch für ihn, sagen Personen, die ihn gut kennen. «Er kämpft mit grosser Überzeugung für die gerechte Sache», sagt einer. Er, der die Karrierestufen der Zürcher Staatsanwaltschaft bis zum Leiter der Abteilung A für Wirtschaftsdelikte erklomm, zwischenzeitlich die Ausbildung zum Börsenhändler absolvierte und daneben an der Uni Zürich Vorlesungen hält. Er sei ein vielseitiger Mensch, heisst es. Der talentierte Pianist bewarb sich 2010 mit einem Pilgerlied für den Eurovision Song Contest – scheiterte aber schon in der Vorauswahl.

Auch für die Anklageschrift im Fall Vincenz ernteten die Staatsanwälte schlechte Kritiken. «Ich bin ehrlich gesagt ziemlich konsterniert, wie schwach die Anklageschrift ist», sagte Strafrechtsprofessor Marcel Niggli gegenüber dieser Zeitung. Es sei beeindruckend wenig, was die Staatsanwaltschaft vorbringe. Vincenz’ Verteidiger Lorenz Erni wies während der Verhandlungen immer wieder genüsslich auf Schwächen in der Argumentation der Staatsanwaltschaft hin. So konnte die Staatsanwaltschaft nicht in jedem Fall klare Belege für die vorgeworfenen Schattenbeteiligungen vorlegen.

Dabei brauchten die Staatsanwälte für ihre Ermittlungen viel Zeit, rund zweieinhalb Jahre. Für einzelne Aspekte des Falls drohte gar die Verjährung. Das lag auch an der geschickten Verzögerungstaktik von Vincenz-Anwalt Erni, der wichtige Dokumente versiegeln liess. Zur Verhandlung kam es dennoch.

Gegen Erni auch schon unterlegen

Es ist nicht das erste Mal, dass Staatsanwalt Jean-Richard-dit-Bressel, Verteidiger Erni und Richter Aeppli in einem bedeutenden Wirtschaftsfall aufeinandertreffen. 2003 klagte der Staatsanwalt den Financier Martin Ebner wegen Insiderhandels an. Das Verfahren endete in einem klaren Freispruch. Jean-Richard-dit-Bressel zog den Kürzeren.

Marc Jean-Richard-dit-Bressel auf dem Weg ins Bezirksgericht Zürich während des Prozesses gegen Martin Ebner im Jahr 2003. Foto: Archiv

Werden nun auch Vincenz und die weiteren Beschuldigten freigesprochen? «Trotz aller Schwächen der Anklage rechne ich mit einer Verurteilung von Vincenz», so Rechtsprofessor Niggli. Das sehen auch andere Prozessbeobachter so. Denn bei einem Freispruch gingen die Kosten für die zahlreichen teuren Anwälte der Beschuldigten, die der Staat übernehmen müsste, in die Millionen, auch müssten die 106 Tage Untersuchungshaft von Vincenz und Stocker abgegolten werden. Ein vollumfänglicher Freispruch wäre daher eine Überraschung. Dass das Gericht dem Strafantrag von Jean-Richard-dit-Bressel und Co. folgt, aber auch.

Sicher ist: Erni und Jean-Richard-dit-Bressel haben schon bald wieder beruflich miteinander zu tun. Dann aber nicht als Gegner. Beide treten an einer Tagung für Wirtschaftsrecht als Referenten auf.

