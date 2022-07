Gefängnis Liestal – Mordverdächtiger tot in seiner Zelle gefunden Nach über vier Monaten in Untersuchungshaft hat sich ein Inhaftierter mutmasslich umgebracht. Die Behörden untersuchen den Vorfall. Mirjam Kohler

Das Gefängnis Liestal. Foto: SID BL

Am Sonntagabend hat sich im Gefängnis Liestal ein 30-Jähriger erhängt. Davon gehen die Baselbieter Behörden aus, wie die Sicherheitsdirektion am Montag in einer Medienmitteilung schreibt.

Stattdessen ermittle nun die Staatsanwaltschaft, wie es zum Suizid kommen konnte.