Katholiken und Liberale streiten um die Aargauer Klöster: Karikatur aus dem Satiremagazin «Guckkasten» vom 25. März 1841. Bild: Wikiwand

Josef Weibel war das, was man heute einen Hardliner nennen würde, ein Radikaler, der dem politischen Gegner nur das Schlimmste wünschte: Er empfehle, so schrieb er der liberalen Regierung in Aarau, die Mitglieder des Bünzer Komitees einer «Kriminaluntersuchung» zu unterwerfen und die «ganze Sippschaft» zu verhaften. «Das wird wirken!» Gehört, getan, schon zwei Tage später wurden ihm, dem Bezirksamtmann von Muri, zwölf Landjäger zugesandt, die die «Meuterer am Staatsleben», wie Weibel sie bezeichnete, um «4 Uhr morgens», also mitten in der Nacht, festnehmen sollten. Man warf den Leuten Rebellion vor, man schrieb das Jahr 1841.