Die Kandidaten: Patrick Huber (links) und Daniele Agnolazza. Fotos: Kostas Maros, Dominik Plüss

Vielleicht ist jetzt, an Ostern, gar nicht der schlechteste Zeitpunkt, um noch einmal nach Riehen zu blicken, auf den dritten Wahlgang für den Gemeinderat am 24. April – geht es in der Auseinandersetzung von Kandidaten und Parteien doch um die grossen Fragen: Wer vertritt welche Werte? Welche Rolle spielt die Religion? Und wie viel moralische Verrenkung bei den Werten wirkt noch glaubwürdig, wenn es um Macht geht?

Die Geschichte beginnt bei den Bürgerlichen, die Daniel Albietz (Die Mitte) zuerst ins Gemeindepräsidium bringen wollten und danach immerhin nochmals in den Gemeinderat. Dessen konservative Werte, etwa beim Thema Abtreibungen, und vor allem seine Kritik an den Corona-Massnahmen sorgten auch im bürgerlichen Lager nicht nur für Begeisterung, wurden aber im Wahlkampf gern süffisant weggelächelt. (Lesen Sie hier: Bürgerliche lassen Albietz fallen)