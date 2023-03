Weniger kann auch mehr sein: In monogamen Beziehungen ist kein Platz (oder keine Zeit) für andere Liebesbeziehungen. Illustration: Getty Images

In den letzten Tagen erschienen im «Tages-Anzeiger» und in der «Sonntagszeitung» mehrere Artikel zu offenen Beziehungen und Polyamorie. Zwei unterschiedliche Konzepte, aber beides Gegenentwürfe zur klassisch monogamen Beziehung. Beide sind nicht neu, doch sie erhalten in der aktuellen Welle gesellschaftlicher Liberalisierung eine breitere Aufmerksamkeit. Das könnte der Zeitpunkt sein, an dem sich Hinz und Kunz, Herr und Frau Schweizer und allenfalls sogar Susi und Strolch fragen: «Hey, wie stehen wir dazu?»