Foto: Kostas Maros

If it ain’t broke, don’t fix it, heisst es: Wenn etwas nicht kaputt ist, muss man es auch nicht reparieren. Das sieht der FC Basel im Allgemeinen und David Degen im Speziellen offenbar ein bisschen anders. Denn wenn etwas nun wirklich nicht kaputt ist im aktuellen FC Basel, dann ist es der Torwart: Heinz Lindner, dieser beredte, adrett frisierte Schwiegermuttertraum aus Linz, war in den letzten zwei Jahren eine der wenigen wirklichen Konstanten beim FCB.