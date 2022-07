Beliebtes Gewürz in Gefahr – Mon dieu! Frankreich geht der Dijon-Senf aus In Frankreich herrscht eine akute Senfkrise. Auslöser ist ein unglückliches Zusammenspiel von Klimawandel und Ukraine-Krieg. Lisa Füllemann

In Frankreich zurzeit ein seltener Anblick: Prall gefüllte Regale mit Senfgläsern in einem Senfgeschäft in Dijon, Frankreich (14. Dezember 2021). Foto: Jeff Pachoud (AFP)

Neben der Butter ist er wohl die wichtigste Zutat in der französischen Küche: der Dijon-Senf. Die Würzpaste aus gemahlenen Senfsamen ist das Geheimnis jeder gutgewürzten Vinaigrette oder cremigen Sauce und sorgt als Marinade bei einem Braten erst für deren unwiderstehliche Kruste. Wie sehr die Franzosen Senf lieben, zeigt ihr weltweit ungeschlagen hoher Verbrauch des Gewürzes: Rund zehn Kilogramm Senf isst jeder Einwohner und jede Einwohnerin pro Jahr. Doch nun wird das geliebte Gewürz ausgerechnet in Frankreich Mangelware.

Wie der «Guardian» berichtet, bleiben in französischen Supermärkten die für den Senf vorgesehenen Regale zunehmend leer. Dort, wo es noch Senf gibt, ist der Verkauf oftmals auf einen Topf pro Person beschränkt. Schuld am Senf-Engpass ist hauptsächlich der Klimawandel, wie Luc Vandermaesen, Geschäftsführer von Reine de Dijon, einem der grössten Senfproduzenten Frankreichs, gegenüber der britischen Zeitung erklärte. Gemäss Vandermaesen, der auch Präsident des Burgunder Senfproduzentenverbandes ist, haben gleich mehrere Klimaereignisse zu schlechten Ernten geführt.

Ernte von Hitzekuppel in Kanada zerstört

So etwa die Hitzekuppel in Kanada Anfang Juli 2021, die «die Ernten ausgetrocknet» hatte und die Produktion des Senfsaatguts im vergangenen Jahr um die Hälfte einbrechen liess. Ein massives Problem für die französische Senfindustrie – denn rund 80 Prozent der benötigten Senfsamen stammen aus Kanada.

Gleichzeitig hätten die steigenden Temperaturen auch die kleinere Ernte im Burgund hart getroffen. Der sehr nasse Winter und die Frosttage im April hätten der Region, in der auch Dijon liegt, zusätzlich stark zugesetzt. Durch die schlechte Wetterlage habe der Senfproduzent nur etwa 48 Prozent der erwarteten Ernte einfahren können, so Vandermaesen.

Haben unter dem extremen Wetter gelitten: Felder mit gelben Senfblüten in der Nähe von Auxerre und Chablis im Burgund, Frankreich. Foto: Getty Images

Hinzu kam der Ukraine-Krieg, der das Angebot an Senfsamen weiter eingeschränkte, denn sowohl die Ukraine als auch Russland sind wichtige Exporteure der Ernte. Dies habe die Kosten in die Höhe getrieben, sagt Vandermaesen. Als Reine de Dijon im April versuchte, 50 Tonnen der braunen Samen auf dem Weltmarkt zu kaufen, sei der Preis bereits um «das Sechsfache des normalen Preises im Jahr zuvor» gestiegen.

Koch ruft zu Senfspende auf

Viele Franzosen sind angesichts der Senfknappheit verzweifelt. Wie Vandermaesen der «New York Times» erzählt, erhalte seine Firma zurzeit von Leuten auf Senfsuche mindestens 50 Anrufe am Tag. Besonders Hartnäckige reisten in der Hoffnung, das Gewürz zu ergattern, sogar zum Hauptsitz des Unternehmens in Dijon. Carrefour, eine führende französische und internationale Supermarktkette, sah sich sogar gezwungen, die auf Twitter verbreiteten Gerüchte zu dementieren, wonach das Unternehmen Senf hortet, um die Preise in die Höhe zu treiben.

Um irgendwie an die rare Köstlichkeit zu gelangen, die er für seine Gerichte benötigt, startete Pierre Grandgirard, ein französischer Koch, der in der Bretagne ein Restaurant betreibt, gar einen Hilferuf auf Social Media. «Wenn Sie feststellen, dass Sie ein paar Senfgläser zu viel haben, sind wir bereit, sie Ihnen abzukaufen», schreibt der Koch in einem Facebook-Post. Wie TF1 berichtet, hört das Telefon des Restaurants seither nicht mehr auf zu klingeln, und Grandgirard werde mit gespendeten Senfgläsern überhäuft.

Die braunen Senfsamen sind aufgrund des Klimawandels zu einer Rarität geworden. Foto: Jeff Pachoud (AFP)

Obwohl es auch in anderen Ländern Anzeichen für eine drohende Senfknappheit gibt, ist die französische Senfkrise in ihrem Ausmass laut «New York Times» einzigartig. Laut Vandermaesen will man nun darauf reagieren – und plant, etwa die Produktion im Burgund zu steigern.

Weil demnächst aber hinsichtlich der nationalen Senfkrise keine Besserung in Sicht ist, sind die Franzosen nun auf der Suche nach Alternativen zum Dijon-Senf. Gemäss «New York Times» kommen dabei etwa Meerrettich, Wasabi, Worcestershire-Sauce und Saucen aus Roquefort oder Schalotten infrage.

Lisa Füllemann ist Redaktorin im Ressort Leben. Sie hat an der Universität Zürich Geschichte und Deutsche Literaturwissenschaft studiert. Mehr Infos

