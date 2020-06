Im Visier der Wohlmeinenden: Dubler-Mohrenköpfe sind in der ganzen Schweiz sehr beliebt. Foto: royaila.blogspot

Die Genossenschaft Migros Zürich verbannt Mohrenköpfe des traditionsreichen Unternehmens Dubler aus ihren Regalen. Der US-Streaminganbieter HBO nimmt den Filmklassiker «Vom Winde verweht» aus dem Programm. In Zürich wird das Café Mohrenkopf umbenannt. Und in Basel, wir erinnern uns: fiebrige Debatten um die Logos der Guggenmusiken Negro-Rhygass und Mohrenkopf.

Nun sind sie also erneut unterwegs, die Gutmenschen und Wohlmeinenden, die im Namen politischer Korrektheit die Welt verbessern wollen. Sie bekämpfen ein Feuer, das ohne jeden Zweifel lodert. Aber sie verwenden dafür Flammenwerfer.

Ja, der brutale Mord am Afroamerikaner George Floyd hat in den USA alte Wunden aufgerissen und zu Recht eine Debatte angeheizt, die nach Konsequenzen schreit. Ja, Rassismus beginnt leider schon bei den kleinen Dingen im Alltag, nicht nur bei uns, auf der ganzen Welt. Er ist mit aller Macht zu bekämpfen. Wer jedoch eine gerade Linie zwischen der Polizeigewalt in Minneapolis und den Mohrenköpfen in der Schweiz zieht, übertreibt masslos. Das eiweissgeschlagene Süsse in Schokolade taugt nicht als rassistisches Symbol.

Wäre es der Migros tatsächlich Ernst mit dem Rassismus, hätte sie schon vor Tagen und aus freien Stücken die Süssware aus dem Sortiment genommen – und nicht nach einem virtuellen Hinweis einer Kundin. Der Grossverteiler tat es aus Angst vor einem Sturm der Entrüstung, der sich heutzutage meist in den sozialen Netzwerken entlädt. Und das sagt viel über unsere ach so moderne Kommunikationskultur aus – wer wagt, zu widersprechen, wird unter Gebrüll und Buhrufen in die Ecke der Rassisten gestellt.

Schalten wir das Netz aus und den Verstand ein: Die Black-Lives-Matter-Bewegung soll sich mit aller Kraft gegen rassistische Tendenzen einsetzen. Die Farbe der Haut darf keine Rolle spielen, egal, ob man eine Wohnung sucht, sich für einen Job bewirbt oder in eine Polizeikontrolle gerät.

Diskussionen um Mohrenköpfe lenken nur ab und verniedlichen den Dialog. Das hilft weder Schwarz noch Weiss.