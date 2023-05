Hotels. Zu den aktuell 119 Hotels in aller Welt sollen bis 2025 50 neue Mövenpicks hinzukommen. Darunter zwei Resorts in der Schweiz, wo es aktuell 6 Hotels mit 513 Beschäftigten gibt.

Genuss. Noch heute ist die Chocolate Hour in den Mövenpick-Hotels überall auf der Welt täglicher Bestandteil des Hotelerlebnisses.

Speisekarte. Mövenpick-Gründer Ueli Prager gilt als Pionier in der Gastroszene. So war das erste Schweizer Fast-Food-Restaurant, die Silberkugel in Zürich, seine Erfindung. Er lancierte auch den Offenausschank von Weinen und ist der Erfinder von Riz Casimir. 1952 setzte er das Gericht erstmals auf die Speisekarte.

Gastro. Die Autobahnbetriebe in der Schweiz, die Marché-Gastronomiebetriebe, waren 2013/14 an die Basler Coop veräussert worden. Marché International ging kürzlich an die französische Lagardère-Gruppe, die noch drei verbliebenen Restaurants in der Schweiz wie die Brasserie Baselstab in Basel an die Innerschweizer Sinnvoll Gastro.

Affären. Nachdem Spenden einer Firma, die der früheren Mövenpick-Besitzerfamilie Finck gehört, publik geworden waren, wurde die deutsche FDP spöttisch als «Mövenpick-Partei» bezeichnet. Insgesamt waren 2008 und 2009 an die FDP 1,1 Millionen und an die bayerische CSU 820’000 Euro geflossen. Später wurde dem inzwischen verstorbenen August von Finck eine Unterstützung der AfD vorgehalten. (kt)